媽媽國道路肩違規狂飆 這理由讓法官銷單

2019年01月22日 18:40 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

一名女子於去年4月下午因小孩受傷需要緊急送醫，於是在國道路肩狂飆，遭警攔下之後收到罰單。女子不服抗告提起行政訴訟。台中地院認為女子是為送重傷的兒子就醫而違規，符合緊急避難要件，可阻卻違法，今判決撤銷罰單。可上訴。

女子指出，去年4月4日下午，她當時急著送小孩到醫院，行經國道1號南向154公里處，行駛路肩被國道警察欄下，她對警察解釋要送後座的兒子去醫院，警察看她很急，沒有當場開單讓她先走，但事後裁決所卻依照違規影片，對她開罰4000元。她表示當時警察有對她說「可以用診斷證明銷單」，但裁決所卻駁回她的申覆，她才提起行政訴訟。

法官調閱現場蒐證錄影發現，當時女子告知警察後座乘的兒子不舒服要緊急送去急診室，警察向她說「我會給你開單，你走了以後有問題再拿診斷證明去銷單」，當時女子急著走，警察也說讓女子先離開，但表示「錄影以後，有違規，就會開單」，之後女子轉身回駕駛座，開車離開。而影片也被送裁決所女子遭罰4千元。

蘋果報導，法官認為女子當時行駛路肩的考量是為了生命、身體法益，顯然比一般違規行駛路肩所侵害的交通秩序法益重，女子的選擇合理正當，應認符合緊急避難要件而阻卻違法，因此裁定撤銷罰單。

(中時電子報)