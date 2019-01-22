串聯愛情產業　鐵道自行車推情人限定活動

2019年01月22日 19:41 中時 何冠嫻

苗栗縣長徐耀昌與夫人蔡麗卿搭乘情人專屬鐵道自行車。（何冠嫻攝）

鐵道自行車限定活動，即日起開放20對情侶網路報名體驗，共創兩人專屬的甜蜜美好回憶。（何冠嫻攝）

苗栗縣除一年一度的桐花婚禮，今年藉2月14日西洋情人節舉辦的「浪漫舊山線‧愛情RB車」系列活動，串連苗栗的愛情觀光產業，即日起開放20對情侶網路報名體驗，共創兩人專屬的甜蜜美好回憶。

縣府文化觀光局將在2月14日，安排三義舊山線鐵道自行車真愛告白旅程，22日苗栗縣長徐耀昌偕同夫人蔡麗卿敲響幸福鐘，熱情擁吻為浪漫情人節揭開序幕，並搭上裝飾粉嫩的鐵道自行車，展現情人間的濃情密意。

情人活動2人3344元，象徵情侶間「生生世世」堅定情感。然活動當日安排情侶敲響愛情的幸福鐘聲，接著包車搭乘裝飾甜蜜的鐵道自行車，穿梭舊山線享受兩人甜蜜時光，並送上玟瑰花及情人小禮，再享用伴隨著薩克斯風演奏愛的樂章的情人限定套餐，在苗栗共創快樂的浪漫回憶。徐耀昌表示，鐵道自行車的情人限定活動不但為接下來的桐花婚禮暖場，更是鏈結苗栗的愛情觀光產業，他說，未來將考慮配合七夕等推出系列活動，永續發展愛情產業。

此外，縣府文化觀光局長林彥甫表示，鐵道自行車將於28日至31日暫停營業，進行人員訓練與路線更新、設備維護，自2月1日起將開放C段魚藤坪至6號隧道路段，規畫2車線讓遊客看盡沿路風光。

(中時 )