當著社工的面毆妻! 正妹社工淚揭家暴頻傳的主因

2019年01月22日 19:03 中時電子報 柯毓庭

近日家暴案件頻傳，就有一名社工在臉書上提到自己近日前往案件家訪時，竟遇到案家夫直接在她面前毆打老婆，她挺身而出保護受害人，更反遭案家夫威脅，恐嚇她「不然就打你」。

「本來以為可以度過一個快樂的上班星期六…」這名社工是南部地區小有名氣的兼職模特兒安潔林，在高雄擔任志工。她近日在臉書上表示，19日時她前往高雄三民區一曾通報家暴的案件家裡進行到宅評估，未料竟遇到丈夫直接在她面前毆打老婆，更威脅她不要插手，不然就要打她，讓她傻眼「在社工的面前家暴?」

正妹社工安潔林在臉書說出19日家訪時竟遇到加害人在她面前家暴的案例，並點出家暴頻傳的主因。(授權自安安~安潔林)

安潔林事後在臉書上發文抒發情緒，詢問「有沒有推薦防身用品?」，更點出在加暴頻傳的現在，社工在家暴處理過程中，也有可能會變受害者，更說「當案母抱著我痛哭時，我覺得心都要碎了，跟我同年紀、大學剛畢業的媽媽，每天生活在多大恐懼中」。

安潔林更進一步表示「家暴被害人如果提不起勇氣離開，只能在家暴循環裡不斷循環」，並說出第一線社工的心聲，期盼家暴法令「可以再更有強制力，讓有恃無恐的加害人無法威脅受害者，讓受害者卻步」，同時也呼籲民眾民眾如果聽到鄰居有疑似家暴的爭吵聲，可以協助通報，以免憾事發生。

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(中時電子報)