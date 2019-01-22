鄭弘儀批暴力站不住腳 卻補充「被丟鞋子沒什麼」

2019年01月22日 18:47 中時電子報 蔡曉婷

鄭麗君稍早在臉書發文。（圖／中時資料照片；翻攝自鄭麗君臉書）

文化部長鄭麗君今參加資深藝人感恩餐會時，遭67歲女星鄭惠中當眾呼巴掌，事後鄭惠中表示自己因去蔣化一事對鄭麗君積怨已久，鄭麗君則發文強調：「個人受辱事小，但台灣得來不易的民主不容受到傷害」，傍晚主持人鄭弘儀也在廣播節目聲援鄭麗君，強調用暴力表達訴求更站不住腳，卻補充藍營官員有人被丟過鞋，「但那真的沒什麼」。

鄭弘儀稍早在臉書寫下：「有話可以開口說，怎麼會用巴掌說呢？」並在直播節目中談鄭麗君受辱一事，他認為鄭麗君受暴力對待後，還能在臉書大器呼籲社會要理性面對衝突，很不容易，很多人氣到當場就會回擊，怎麼說用暴力就是不對，「你可以抗議、你可以拉白布條、你可以示威、你可以遊行、你甚至可以訴諸法律，你就是不能打人」。

鄭弘儀又說，蔣介石以前對人民的殘暴屠殺，才會導致今天要討論轉型正義，但這件事是可以公開坐下來被討論的，然而蔣介石時代受過他恩庇的人和受過他殘害、受過民主教育的人，對這件事的態度大不同，所以這個社會才需要好好對話，才是台灣最珍貴的價值。

對於呼巴掌惡行，鄭弘儀直批：「用暴力只會讓對方更站不住腳」，他提及李登輝曾被老兵潑墨水，陳水扁曾被狠踹，如今鄭麗君又被甩耳光，「但是我記得，藍營的官員在擔任官職時，台灣人不曾有這樣的作為，有人丟過鞋子，但那真的沒什麼，因為真的沒有接觸，兩邊為何有這麼重大的差別，請大家好好思索」。

(中時電子報)