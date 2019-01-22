高中木棒》從先發投手變指定打擊 林吳晉瑋敲致勝打點

2019年01月22日 18:48 中時電子報 鍾亞芳 /高雄報導 /高雄報導

穀保家商高二林吳晉瑋原本為今天（22日）的先發投手，雖因故改為指定打擊，但他在4局下擊出關鍵安打，打破0比0僵局，單場雙安1打點的表現，與隊友並肩以2比0擊敗玉里高中。

穀保昨爆冷遭大理高中逆轉，打亂穀保教練團的作戰計劃，原定為今天先發投手的林吳晉瑋改為指定打擊，由林子崴先發登板。林吳日前在與開南大學的2場友誼賽各2局投球均無失分，「其實滿想投的，不過教練讓我專心打擊、我就專心打擊，不再多想投球這件事。」他說。

穀保教頭周宗志透露，今天與玉里之戰設定了3個目標，第一就是不能失分，其二則要攻下7分，最後一件事最為重要，「一定要贏。」林吳表示，雖然7分聽起很多，不過站上打擊區就不要想太多，「1分、1分把分數打回來！」

其實1局下穀保就有得分機會，擔綱第5棒指定打擊的林吳晉瑋在2出局、二、三壘有人時上場打擊，卻擊出內野滾地球成為第3個出局數，「第一局壓力有點大，其實有抓到球，但沒打好。」他不好意思地說。

4局下邱志恆擊出安打、藉由失誤站上得點圈，下一棒林吳晉瑋把握住打點機會揮出安打，突破0比0僵局，助隊以1比0取得領先，6局上他又擊出安打把隊友推上得點圈，接下來玉里連換2投都出現觸身球保送，穀保擠回第2分保險分。

與第一局錯失打點機會的表現截然不同，林吳晉瑋隨後2次重要打擊機會都有表現，被問及其中關鍵，他笑著說：「想法沒什麼不一樣，打就對了，球來就打！」

林吳晉瑋除了打擊、投球，還能守一、三壘，此外，教練近日更有意栽培他當捕手，且前天對上育民工家的比賽就曾讓他蹲捕，「以前小時候有當過捕手，我現在也滿想試試，平時會跟林辰勳討論蹲捕訣竅，我們還開玩笑說，到時候我當捕手，他就去當指定打擊。」林吳晉瑋笑說。

穀保今雖收下第3勝，但近2戰合計只拿4分，昨還遭逆轉落敗，與前2天連續扣倒勝的火力有明顯落差，周宗志表示，選手急建功，沒把本分做好，加上三民高中球場比較小，球員可能無形中想把球打遠，而非確實擊球，多少影響到調整狀態。

不過周宗志認為輸球並非壞事，球隊自去年底起就處於連勝狀態，「打得很順時突然遇到危機球員會手足無措，昨天輸球剛好給球員一個警惕、讓自己變得更好。接下來每場比賽都有輸不得的壓力，希望他們能在平常練習中習慣這個壓力。」周宗志說。

(中時電子報)