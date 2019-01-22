陳文茜：高雄是經濟發展被遺忘的城市

2019年01月22日 19:30 中時 林雅惠

陳文茜22日下午到佛光山拜會星雲大師，大師於藏燈樓門口迎接她。（林雅惠攝）

陳文茜拜會星雲大師結束後，大師於藏燈樓門口歡送她離去。（林雅惠攝）

高雄市拼觀光，二月份的觀光大使陳文茜22日下午帶著家人南下高雄參訪佛陀紀念館，並到佛光山拜會星雲大師，陳文茜表示，到高雄旅遊，感覺高雄很多事百廢待舉，是個經濟發展被遺忘的城市。

陳文茜22日下午與舅舅、舅媽一同到佛陀紀念館參觀「上海莊容旗袍展」，隨後到佛光山會見星雲大師，大師在弟子陪同下於藏燈樓門口迎接陳文茜，雙方進入密室會談近20分後，大師贈送陳諸事吉祥墨寶並歡送她離去。

陳文茜受訪表示，高雄的衰落跟過度政治恐懼有關連，她很感慨，高雄有石化、鋼鐵及水利業，這些都是支撐高雄的經濟，但她認為，高雄在台灣經濟發展上是被遺忘的城市。

陳文茜說，她住飯店時跟高雄友人聊天，發現友人只要高雄經濟有起飛就想返鄉，如果高雄有好的工作機會，高雄人不用北上打拼負擔高額房租，可以跟家人在一起，這次高雄選舉北漂議題發酵很大，背後其實充滿悲歡離合的痛苦，所以對她來說，高雄是百廢待舉，許多事需要大家一起努力。

陳文茜強調，台灣過去政治過度恐懼、錯誤的判斷及包括過去不得不發展重工業，她覺得台灣虧欠高雄太多，高雄有好的發展時，希望大家多給高雄鼓勵，期待未來高雄變成一個美麗的城市。

(中時 )