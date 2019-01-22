新光三越豬年空間特展 諸事FUZU就是福祿

2019年01月22日 19:40 中時 郭家崴

「占卜鳥山豬」在新光三越台北信義新天地A4展出，占卜鳥是「繡眼畫眉」，鄒族以鳥叫聲次數、發音位置當作「鳥卜」，決定吉凶預兆，一早聽到鳥叫代表整天都有好運氣；靠近樹旁可聽見藝術家錄下的鳥叫聲，近看樹上的鳥變成山豬，趣味又有好兆頭。（新光三越提供）

「山豬木鼓（左起）、台灣欒樹山豬」在新光三越台北信義新天地A8展出，「山豬木鼓」以藝術家生活為主題，自家飼養的鵝與山豬都入畫；「台灣欒樹山豬」呈現鄒族把台灣欒樹葉落當作火耕時節的依據。兩件作品大小層疊，還可當實用的桌椅。（新光三越提供）

「星空山豬」在新光三越台中中港店展出，一面是早上有陽光穿越塔山上的杉木樹梢；一面是晚上有星空為伴，記錄鄒族的部落生活。（新光三越提供）

「松鼠山豬」在新光三越台南新天地展出，鄒族豐年祭中掌管小米豐收的小米女神，看待山豬是最可口的食物，但看在人類眼中卻是松鼠，藝術家巧妙在豬身融入松鼠來表現。（新光三越提供）

「狗與山豬」在新光三越台北信義新天地A4展出，不舞的姓氏「阿古亞那」鄒族語意指「跟隨狗而來」，故以狗借指自己，和山豬畫在一起，象徵山豬是自己最親密的夥伴，也有送走狗年迎來豬年的雙關寓意。（新光三越提供）

小型的「FUZU豬」，在全台新光三越櫃點展出，共400件。（新光三越提供）

新光三越首度邀鄒族來吉部落的藝術家「不舞．阿古亞那」，以鄒族部落吉祥物山豬為主角獨家創作「豬年空間特展－諸事FUZU」，鄒語的山豬（FUZU）象徵勇敢，諧音似中文「福祿」，具有祝福的涵義，即日起至2月28日共有7件大型山豬和400件小型FUZU豬，在新光三越台北信義新天地、台中中港店及台南新天地展出。

不舞．阿古亞那Pu-uAkuyana，把熱愛的山豬融入創作，也經營民宿「星空帳篷」，21年來在被稱為「山豬的故鄉」的來吉部落推廣鄒族文化，作品曾多次入選國內創意獎項，台灣OTOP設計大賞及台灣國家工藝競賽等。

作品中「占卜鳥山豬」、「孤婆芋山豬」，與紅山豬搭配台灣原生羊齒蕨圖案、富有傳統吉祥寓意的「蕨山豬」等7件大型藝術裝置最高近4米，每件作品兩面都有不同的圖騰，值得細細品味。除了空間特展，不舞．阿古亞那也為新光三越獨家打造豬年撲滿、新春福袋和「豬年燈展－豬福滿滿」，一路迎接豬年。

(中時 )