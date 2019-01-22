獨》憂「恐慌性出豬」致豬價崩盤 農委會擬祭早收措施

2019年01月22日 19:36 中時 游昇俯

非洲豬瘟疫情尚未進入台灣，豬肉市場卻已受到影響，買氣趨緩。為避免養豬業者「恐慌性出豬」使豬價崩盤，農委會擬針對廚餘飼養的黑豬祭出早收措施，收購超產的豬肉冷凍庫存，調節市場價格。農委會將密切觀察年節前市場價格走勢，決定進場收購時機。

近期非洲豬瘟防疫工作進行的如火如荼，但是網路流傳的一些不實訊息，已影響國內豬肉買氣，毛豬交易價格去年12月尚能維持在每公斤70元以上水準，今年1月卻一度跌破70元門檻，掉到68元，出現買氣衰退的警訊。

農委會畜牧處副處長王忠恕表示，近期因某些疫情訊息誤導，豬肉消費確實有些許衰退，所幸上周末農委會召開記者會喊話後，價格有拉回來，目前已趨於平穩，預估年前價格可維持在每公斤69元至72元之間。

王忠恕並指出，今年年前交易量及價格與去年差異不大，年節前豬肉供應沒有問題，現在每日交易量約2.4萬頭，年節前一周因需求遽增，出豬量將會提高到3.2萬頭。

針對非洲豬瘟疫情可能影響國內豬價，近日有學者投書媒體，建議可在國內出現非洲豬瘟病例之前，預先透過早收措施，讓成熟豬隻提早屠宰、冷凍或加工處理，納入庫存，緩解供過於求的壓力，避免豬價驟跌。

對此，王忠恕坦承，因目前推動廚餘養豬轉用飼料，有些養豬業者擔心轉型成本增加，沒有獲利空間，飼養已趨於保守，最明顯的是已影響到黑種豬業者，小豬沒有人買；擔心未來出現「恐慌性出豬」，故農委會已擬訂計畫，將針對滯銷、超產黑豬，由中央畜產會收購屠宰庫存，調節市場供需。

王忠恕表示，計畫已擬得差不多，只待接洽屠宰廠商，但官方是否介入仍需觀察近日豬價狀況決定，豬價回升就沒有介入必要。至於跌到什麼樣的價格會介入，他則說，價格不能在媒體上講，一講出來市場就有操作空間，會馬上干預到市場。

(中時 )