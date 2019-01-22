苗警分局準備好了！民眾安心返鄉過年

苗栗警分局落實防搶演練，加強金融機構行員與警方的應變處理能力。（何冠嫻翻攝）

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何冠嫻
苗栗警分局維護地方治安，藉逼真防搶演練，加強金融機構行員與警方的應變處理能力。（何冠嫻翻攝）

春節將近，苗栗縣警察局苗栗分局為轄區治安與交通順暢，演練金融機構行員防搶應變能力，逼真過程大動作嚇阻歹徒勿心存僥倖，並擬定交通疏導措施，規畫替代參考路線，讓民眾與遊客免於惱人塞車，安心返鄉過年享受團圓氣氛，並暢遊苗栗客庄風情。

春節前為金融機構存、領款的高峰期，金融機構、提款機現金流動量大，容易引起不法份子覬覦，苗栗分局藉防搶演練，以過程逼真的機動攔截圍捕動作，嚇阻歹徒勿心存僥倖，並藉以加強金融機構行員與警方的應變處理能力。苗栗分局長江建宏表示，為維護地方治安，已擬定相關防搶計畫，加強金融機構、珠寶銀樓和加油站等處所安全維護。

另，今年春節假期長達9天，苗栗分局配合交通部於三義、銅鑼、公館及頭屋等4處交流道進行高乘載管制，然，為讓遊客到苗栗遊玩能免於惱人的塞車問題，江建宏指出，考量轄區有三義、銅鑼等2處工業區，大型車輛使用交流道頻繁，擬定2條高乘載管制替代參考路線，分別由三義鄉140線往西直行，接台61線西濱快速公路北上；或從銅鑼鄉128線往西直行，接台1線轉台61線西濱快速公路北上。

(中時 )

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