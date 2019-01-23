好氣又好笑！ 關不住的柯基會自己開門

Murphy活潑可愛，喜歡往窄小的地方鑽。（何冠嫻翻攝）

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中時
何冠嫻
Murphy最愛鑽到桌子底下，有次竟卡在桌下出不來。（何冠嫻翻攝）

活潑可愛的柯基Murphy十分喜愛往窄小的地方鑽，即使身軀跟著年齡成長，牠仍喜歡往紙箱、行李箱、桌子下躲著，有次更因此卡住，不管如何以靈活的小短腿蹬牆揮舞，都無法解脫困境，讓飼主張昊倫好氣又好笑。

張昊倫表示，跟Murphy相處「就像是交了個很陽光很皮的女友」，牠常常做出讓人哭笑不得的事，但是又深陷於Murphy的可愛魅力中。他笑說，Murphy小時候常常在家中四處奔跑亂竄，最喜歡跑進紙箱或行李箱裡待著，不然就是鑽到桌子底下，似乎在玩著你捉我藏的遊戲。

張昊倫表示，Murphy從小就愛往書桌下某個角落鑽，經過了一個暑假，Murphy「變胖了」，但仍以圓嘟嘟的身軀往牠最愛的秘密基地進攻，結果一鑽卡住，在角落怎麼掙扎也爬不出來，最後是張昊倫挺身相救，牠才能從囹圄中逃出。

此外，有著淘氣性格的Murphy，學習能力更令人驚嘆，張昊倫說，有次忘了先把籠子的門打開就叫Murphy進去，原以為牠會在門口等著，正準備起身開門，沒想到Murphy直接用鼻子把門頂開，泰然的走了進去。

張昊倫笑說，似乎是Murphy看久便知那道門如何操作，之後只要忘記將籠子的門鎖上，Murphy就會自己開門，「我關幾次她頂幾次。」關不住淘氣的牠。

(中時 )

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