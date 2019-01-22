瞎毀！警察名叫「搶銀行」 行員聽了心驚驚

2019年01月22日 19:04 中時電子報 吳家詮

警察到銀行巡簽，行員端上熱茶，如果看到警察在簽到簿寫的名字叫「搶銀行」，不知這名行員會有什麼反應？

在英國有一名原本默默無聞的員警，近日突然成為「網紅」，只因為他有一個作為員警來說非常滑稽的名字——洛比•班克斯（Rob Banks）。按字面意思來看，就是「搶銀行」。

據《星洲日報》報導，日前班克斯在一個電視新聞節目上出現，一本正經地暢談英國當局的緊縮政策將會如何影響警察的工作運行。可是這時，觀眾的注意力卻在螢幕左下方打出的警員名字-- 「Rob Banks」。

警員一本正經在電視新聞受訪，可是觀眾的注意力卻在螢幕左下方打出的警員名字 「Rob Banks」。（圖取自《星洲新聞》）

原來，他的姓和名加起來是Rob Banks（即搶銀行之意），但最有趣的還是，電視臺把他的職銜也加了上去，於是觀眾在螢幕上看到的就成了「PC Rob Banks」，譯成中文是「警察搶銀行」。就是這一行字幕，讓電視觀眾感到驚訝又好笑。

「2019年度警員好名字的得獎者是……」有位觀眾，將電視節目截圖發到社交網路後，獲得了超過7.4萬個點讚、2萬多條留言，網友紛紛留言「他到銀行巡邏，看到他名字該不該相信他是真警察？」、「他為何長大後不改名呢？」、「他可以轉行做網紅了！」。

(中時電子報)