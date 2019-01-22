瞎毀！警察名叫「搶銀行」 行員聽了心驚驚

警察巡邏簽名「搶銀行」，行員該怎麼辦？（本報資料照）

友善列印
中時電子報

警察到銀行巡簽，行員端上熱茶，如果看到警察在簽到簿寫的名字叫「搶銀行」，不知這名行員會有什麼反應？

在英國有一名原本默默無聞的員警，近日突然成為「網紅」，只因為他有一個作為員警來說非常滑稽的名字——洛比•班克斯（Rob Banks）。按字面意思來看，就是「搶銀行」。

據《星洲日報》報導，日前班克斯在一個電視新聞節目上出現，一本正經地暢談英國當局的緊縮政策將會如何影響警察的工作運行。可是這時，觀眾的注意力卻在螢幕左下方打出的警員名字-- 「Rob Banks」。

警員一本正經在電視新聞受訪，可是觀眾的注意力卻在螢幕左下方打出的警員名字 「Rob Banks」。（圖取自《星洲新聞》）

原來，他的姓和名加起來是Rob Banks（即搶銀行之意），但最有趣的還是，電視臺把他的職銜也加了上去，於是觀眾在螢幕上看到的就成了「PC Rob Banks」，譯成中文是「警察搶銀行」。就是這一行字幕，讓電視觀眾感到驚訝又好笑。

「2019年度警員好名字的得獎者是……」有位觀眾，將電視節目截圖發到社交網路後，獲得了超過7.4萬個點讚、2萬多條留言，網友紛紛留言「他到銀行巡邏，看到他名字該不該相信他是真警察？」、「他為何長大後不改名呢？」、「他可以轉行做網紅了！」。

(中時電子報)

資深藝人鄭惠中赴警局認打人不對… 尾牙喝醉咬警察 歡樂過後吃官司

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。