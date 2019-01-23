綠譴責對鄭麗君動手 侯漢廷列舉民進黨暴力史

2019年01月23日 08:18 中時 季節

文化部長鄭麗君被資深藝人呼巴掌抗議去蔣，民進黨譴責暴力。對此，新黨籍台北市議員侯漢廷列舉民進黨近年種種暴力行徑，表示民進黨長期對非我族類施加暴力，就必然遭受反作用力。

侯漢廷首先舉例，21日馬英九、鄭麗君、林佳龍共同參加告別式，馬英九現場被人砸鞋，但現場民進黨的誰譴責暴力了？恐怕心中還暗自縱容竊喜。「昨天你漠視暴力，今日你被暴力襲擊，因果循環」。

侯漢廷又說，民進黨鼓勵對話，但去蔣一事，跟誰對話了？說好可以翻桌，結果被罵「靠北三小」，誰不願意對話？

侯漢廷指出，民進黨砍了這麼多年的銅像、封殺蔣中正文創產品，如今首次遇到人的反擊，自然氣急敗壞。他們以為，暴力應是民進黨的專利，民進黨可以不斷霸凌兩蔣、霸凌國民黨，而藍營只能溫良恭儉讓、表示遺憾。

侯漢廷接著舉例，民進黨邱議瑩掌摑李慶華、管碧玲掌摑洪秀柱、蘇震清鎖喉陳宜民、黃偉哲砸傷吳育昇、林淑芬砸傷吳成典、王定宇推倒張銘清、民進黨發動圍城行動，任由群眾向警察丟擲汽油彈、排泄物，造成逾200人受傷。蔡英文獲得「暴力小英」的稱號。

侯漢廷表示，自己對他人暴力相向，卻期待自己安然無事，無疑為幼稚的想法。當民進黨長期對非我族類施加暴力，就必然遭受反作用力。呼巴掌相對民進黨過去種種暴力行為，並不嚴重，何須大動干戈、眼冒金星？民進黨譴責暴力，是為了奪回暴力的專屬，必須將藍營逐漸萌芽的反制行為，從根上扼殺。

侯漢廷說，客觀角度，呼巴掌當然不對，然而民進黨長期去蔣及鬥爭國民黨的荒謬行為，要禁止人民反抗，也荒唐不合理。將一個小小的巴掌，上升為對「民主的傷害」，更顯示民進黨的不自信，不進行誇飾的言語、壟斷對民主的定義，就無法安撫台灣人民。

侯漢廷表示，一個巴掌傷害不了民主，只能傷害政客玻璃心，民進黨透過國家機器抹煞歷史、鬥爭在野黨，才是傷害民主。

(中時 )