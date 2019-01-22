孫芸芸封堂妹家族最敢露 孫怡：返台才知激凸不OK

2019年01月22日 19:00 中時 陳張眾

MM6於微風南山開出的全台獨家專門店，店鋪內裝貼合2018秋冬迪斯可主題，整家店使用銀箔紙包覆，呈現品牌一貫實驗性風格。（微風精品提供）

開幕活動中，由模特展示MM6品牌下（由左至右）2018秋冬、2019早春及2019春夏等3個不同系列之服飾。（微風精品提供）

名媛孫芸芸今出席自家引進的法國品牌MM6MaisonMargiela微風南山店開幕，並找來親堂妹孫怡Leslie一同站台。首次於公開活動中合體的兩人，一見面就把閨蜜話題搬上檯面，孫怡表示認識這個品牌已有很久的時間，對其服裝的剪裁、樣式都很十分熟悉，孫芸芸也透露，剛開始接觸MM6就是經由孫怡的引薦。

今日活動中，姊妹兩人皆各自選擇從喜歡的西裝式剪裁下手，孫怡更以一襲低胸西裝外套式洋裝搭配字母標語緊身褲。面對活動中的性感造型，自詡為「敢露」一族的她說：「認識我的人都知道我滿愛露的，我沒有什麼不敢的事情，通常是別人比我緊張。」一旁的堂姊孫芸芸更爆料，曾旅居美國15年的Leslie以前常把台灣當成洛杉磯，很愛不穿內衣就出門亂晃；孫怡也笑認自己的粗神經，常忘記台灣民風比較保守，後來才意識到激凸不OK，現在的她，則會做好防護措施，原因只是不想被旁人一直圍繞在胸前的話題所困擾。

時尚品味頗受好評的兩人，私下還會充當對方的購物軍師，縱使風格、喜好不同，但仍會幫對方物色適合的單品。孫芸芸直言，只要買東西有疑慮時，第一個會諮詢的就是Leslie，因為十分相信對方的審美眼光，孫怡還補充到，就是因為品味不同，才可以客觀的為對方評論。

而深獲兩人喜愛的MM6，是法國時裝品牌MaisonMargiela旗下之副牌，如今被微風精品接下在台獨家代理權，並於微風南山開出全台獨家專門店。店鋪內裝貼合品牌2018秋冬迪斯可主題，整家店使用銀箔紙包覆，呈現一貫的實驗性風格。配合開幕活動，品牌更奉上最新2019早春及春夏新品發表，其中穿上2019造春系列的模特，以放大尺寸的童裝為靈感，以打破比例的大膽手法，呈現出60、70年代般懷舊氛圍，系列中oversized的外套及厚底運動鞋等單品，亦分別獲得兩人的喜愛。

(中時 )