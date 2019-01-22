科偵總動員 警政署成立「假訊息查處小組」

刑事局統計近9個月警方受理網路不實言論情資共計124件，其中85件、101人已送辦。(中央社)

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為因應年底總統及立委選舉活動，以及近來網路上假訊息充斥，警政署長陳家欽特別指示刑事局調集科技偵查好手，成立「假訊息查處小組」。

去年九合一選舉在警政署指示下，刑事局臨時成立「查緝假消息專責小組」全力打擊影響選舉之假消息，共移送146件182人，有效維護選舉公平、純淨的環境，然而近來國際間，各民主國家每逢大選期間，多不斷受到假訊息風暴影響，復以國內近期非洲豬瘟疫情持續延燒，政府相關部門均全力投入防疫工作，惟發現網路上有散布疫情之假訊息，警政署指示刑事局偵九大隊立即查證，並將相關資料提供主管機關「行政院農委會」進行查處，目前已查處3案，包含「張貼花蓮死豬照片，並稱台灣防疫首傳破洞，花蓮縣爆發疑似豬隻，感染來自中國傳染非洲豬瘟...」、「指稱金門發現的海漂死豬是政府自導自演」、「桃園已經有豬瘟了，敬告朋友們不要去買豬肉吃...」等，這些網路假訊息可能產生「三人成虎」及「同溫層效應」，造成社會動盪不安。

刑事局接獲警政署指示後，即刻調集各直轄市、縣市警察局專精於科技偵查之辦案高手，結合刑事局偵查第九大隊、電信偵查大隊以及科技研發科、資訊科、偵查科等單位，徵選50餘位精英，組成該專責小組。

「假訊息查處小組」除了徵調現有科技偵查之辦案高手培訓外，亦將立即採購科技偵查之軟、硬體設備，以強化偵查能量，全力迅速查處不實消息，警政署同時提醒民眾，除了不要散布不實訊息，以免觸犯相關法律規定外，亦應提高警覺，切勿輕易聽信網路流言，若察覺可疑爭議訊息，應立即通報警方展開查辦。

(中時 )

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