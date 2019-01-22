促轉會代理主委楊翠聲援鄭麗君

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中時

文化部長鄭麗君被不同意見者打了一巴掌，對此促轉會代理主委楊翠在臉書發文，表示感同身受，必須聲援鄭麗君，並且嚴肅譴責暴力。

楊翠表示，鄭麗君在文化政策上的格局高度與關照細膩，，但她在熱情出席資深藝人春節餐會，向資深藝人傳達各種補助及表演舞台將要擴充的好消息之際，卻遭人以「不滿去蔣」重甩一巴掌，更彰顯出荒謬性。

楊翠說她真心期待，各界能夠嚴肅展開具體的對話，而不是以拒絕聆聽、貼上污名標籤，或者暴力行為來表達反對意見。

楊翠表示，台灣的民主能夠走到今天，各種言論與行為能夠如此自由，真的很不容易，這絕不是政府的恩賜，而是全體台灣人民一起努力爭取而來。立法院通過的促轉條例，明文界定「威權統治時期」的時間斷限，兩蔣佔了全期的83％，然而，威權象徵的處理，卻如此艱困，可見它確實是一個歷史功課與現實難題。但她一直相信，具體對話、相互聆聽，以及嚴正面對威權統治所造成的傷痛，才是社會和解之路。

楊翠指出，威權的話語權，從來都不匱缺，它貫穿整個戒嚴時期，甚至蔓延至今。因此，她真誠期待，台灣社會願意坐下來，也真心聽聽反思威權統治的聲音。她相信鄭麗君也是如此。

楊翠表示，只要願意心平氣和對話，她絕對誠摯歡迎。反之，所有身體與語言的暴力，都是破壞溝通，傷害台灣的自由與民主價值的利刃，都必須嚴肅譴責，不容許民主價值受到重創。

(中時 )

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