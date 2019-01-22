富二代演凡人？7年前報導揭秘理科太太是這家企業千金

YouTuber理科太太爆紅，因為創業從谷底翻身的過程，超勵志！（圖／翻攝YouTube）

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中時電子報

YouTuber理科太太爆紅，因為創業從谷底翻身的過程，超勵志！不過，PTT鄉民竟翻出7年前的一則報導，本名陳映彤的理科太太，媽媽李秉真是汎歌化妝品的創辦人，研究所碩士畢業後就進公司當董事長特助，企業家二代無誤，富二代背景被起底後，網友態度變超酸！

PTT網友google「化妝品 陳映彤」，2017年6月以前，就有她創業的報導，其中，新浪的報導，就寫出了理科太太的出身，「對她而言最大的壓力是源自於她的另一個身分--汎歌集團李秉真董事長的女兒」。

報導中寫到「陳特助表示，我們已默默無聞了30年，無論產品質量，還是新研發的高科技含量，我們都不輸那些歐美日的大品牌。」「所以，在第二代汎歌人手中，我希望能將品牌體系逐步完善起來」。這篇報導日期是2012年1月13日，距離現在7年。網友說，原來理科太太是汎歌化妝品老闆的女兒，「那所謂的創業是…媽媽是化妝品公司老闆，女兒創業是抗痘產品」。

回應這篇PO文的網友，超酸，「就業配打很大，本身家就有接觸業配者，要打其他平台本來就很容易」、「要黑了」、「我還以為是一個人去留學然後創業」、「難怪之前一直找不到賣公司之後的產品資訊，是賣給？」、「一般人不用幻想自己也行就好」、「出社會後還吹噓智商的都假鬼假怪」。

(中時電子報)

網友google出理科太太原來是企業家二代，「一般人不要幻想自己也行就好」。（圖／翻攝PTT）

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