資深藝人掌摑鄭麗君 藍嗆綠：凡走過必留下痕跡

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中時

文化部長鄭麗君今天(22日)在出席資深藝人春節餐會，意外遭資深藝人鄭惠中以「不滿去蔣化」為由，當眾打了一巴掌。對此，國民黨文傳會代理主委唐德明強調，不贊成也不支持任何暴力行為，即使是意識形態的衝突，也不該動手打人。

但他也提醒，民進黨從黨主席到總統府都一致同聲譴責的時候，他還是想要提醒一下民進黨，過去民進黨的重要人士中，邱議瑩掌摑李慶華、管碧玲掌摑洪秀柱、張俊雄掌摑梁肅戎，他們也都是在公開場合打人巴掌，不知民進黨當時是否曾經全黨一致譴責呢？

他強調，凡走過必留下痕跡，請民進黨在指責他人之前，是不是也先檢討一下自己的所作所為，以及對社會所形塑的不良影響呢？

發言人歐陽龍表示，不贊成用這樣的方式表達心中不滿，但冰凍三尺非一日之寒，每個人對各個歷史人物自有評斷，政府不宜以公器處理這樣的事情。

歐陽龍指出，這些心理情緒的累積不是一天、兩天造成的，台灣本就是多元社會，大家對歷史人物自有評斷，應該要互相尊重。台灣已越趨於多元、民主化，大家互相尊重彼此不同的想法是一個趨勢，就像有人認為「九二共識」要繼續走下去，才是兩岸發展的基石，有人則不認同，我們應該要聽取各方的意見，才能走向多元、民主化的社會。

(中時 )

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