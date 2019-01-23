科大辦一日冬令營 助高三生職涯探索

物聯網學程讓學員體驗專業無人機操作。（校方提供）

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巫靜婷
在休管系的同學帶領下，營隊學員完成探索教育高空挑戰。（校方提供）
餐旅系由王申長老師帶領同學示範西餐烹飪。（校方提供）

苗栗縣造橋鄉育達科技大學19日首次舉辦1日寒假冬令營，吸引逾30所學校近300名高三同學參加，在畢業前的最後一次長假中，親身接觸不同技職教育科系的特色，10科系輪番上陣，讓同學們不僅替畢業選系做準備，更提前規畫職涯發展藍圖。

寒假冬令營分為上、下午2場體驗活動，由各學系針對教學特色及未來就業設計不同主題，科技創新學院副院長張毓騰表示，因應時下最夯的物聯網產業需求，由資管系及物聯網學程所辦的雙機奇謀王創意營，由手機加上無人機的操作實作，讓同學體驗如何成為物聯網產業達人。

行銷與流通管理系的前進億元電商．網路創業研習營、多媒體與遊戲設計系的愛上完美360．電競直播體驗營、幼兒保育系的Fun假遊戲去．創意戲劇營、應用日語系的日本深度文化巡禮營，以及健康照顧社會工作系提倡老幼同遊的社工樂活趣營皆讓同學們玩中學，收穫滿滿。

另，育達觀光餐旅學院由休管系所辦的玩得瘋冒險教育體驗營、休運系的單車美食觀光逍遙遊、餐旅系的2019食在棒！破解西餐擺盤技法點、線、面，及時尚系的時尚彩繪印創客等營隊，讓同學們未踏出校園之際，即可體驗技職最新知識與動向。

校長黃榮鵬表示，身為苗栗唯一的科技大學，教學與研究兼具，理論與實務並重是全校師生的目標，學校辦學著重企業實習、經驗交流及職訓媒合等產學合作，培養學生「畢業即就業、就業即達人」的能力，舉辦1日冬令營，讓高中生對未來的發展更有想法，使他們在職涯選擇上有更大的助益。

(中時 )

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