政院緊盯餐飲連鎖店漲價 不允許基本工資調漲哄抬物價

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年關將近，行政院副院長陳其邁今天主持「穩定物價小組」會議，要求各部會嚴密監控農漁畜商品價格，由於基本工資調漲，陳其邁並表示，政府絕不允許因基本工資調漲而藉機哄抬物價，請相關單位務必針對價格調漲原因進行瞭解與訪查。

針對「消費者物價指數（CPI）情勢（含重要民生物資價格最新變動情形）」，陳其邁表示，預測今年CPI上漲0.96％，低於去年年增率1.35％，整體物價情勢可望維持平穩。

但陳其邁也說，民眾對於民生商品價格變動感受深刻，近來民生價格上漲，恐加重民眾生活負擔，相關部會應確實掌握物價變動情勢，特別是近期媒體報導餐飲連鎖店漲價訊息，公平會等相關部會應持續訪查市場狀況；國內整體物價尚稱平穩，政府絕不允許因基本工資調漲而藉機哄抬物價，請相關單位務必針對價格調漲原因進行瞭解與訪查。

有關雞蛋、牛奶價格變動，陳其邁表示，農委會應持續監控並協調蛋商工會調度雞蛋產銷，穩定節前雞蛋供應量及價格，供應國人所需；也請持續輔導酪農產業，維護生乳品質、穩定生乳產量及價格，供應民生需求同時兼顧酪農收入，維護產業發展。

針對外食價格部分，陳其邁指出，請公平會持續關注餐飲業者調漲價格情形，如有違反「公平交易法」具體事證，應立即依法查處，餐飲業者若為反映營運成本而調漲價格，屬於市場機制，但外食費攸關民眾生計，請相關部會持續關注後續情勢，以維護消費者權益。

對於交通票價部份，陳其邁表示，國道客運業者長期於票價上限內調漲價格，並無涉及基本運費調整，但仍請交通部密切注意後續發展，掌握最新狀況，適時進行協調。

(中時 )

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