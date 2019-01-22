土城東協廚房展女力 侯友宜大啖東南亞美食

2019年01月22日 19:38 中時 許哲瑗

侯友宜和東協廚房的新住民一起撈魚生，祝福大家「豬福滿滿」，現場歡聲不斷。（許哲瑗攝）

炸得金黃色的緬甸炸蛋，是不少老饕的最愛。（許哲瑗翻攝）

侯友宜在東協廚房享用各式異國美食，直呼「友宜佇這啦！」。（許哲瑗攝）

新北市長侯友宜22日下午前往土城區中央路4段的東協廚房關心，「東協廚房」在新北市社會局輔導下成立，由一群東南亞新住民拿出看家本領，烹調家鄉美食，包含海南雞飯、肉骨茶套餐、泰式炒泡麵、緬甸炸蛋、越式春捲等，各式美食香氣四溢，讓侯友宜直呼「友宜佇這啦！」

社團法人新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍表示，在市府各局處的協助下，以及婦權基金會「女力計劃」的資助下，經過近一年的籌備，終於成立「東協廚房」，並向經濟部登記註冊商標，希望讓新住民姊妹淘利用自身的能力開店賺錢。

侯友宜表示，他在競選時提出許多有關新住民的政策，包括提供新住民微型創業貸款，鼓勵新住民引入母國的餐飲及其他型態服務業，並協助開設高階技術證照班，包含導遊、房仲、記帳士、長照等，以翻轉新住民的經濟實力，並豐富台灣的多元文化，非常高興看到東協廚房在餐飲方面已經有了初步的規模，也漸漸打開知名度，吸引各方愛好美食的饕客。

侯友宜說，新北市新住民已超過10萬人，占全國新住民5分之1，新北市已設置2處新住民家庭服務中心，以及33處關懷服務站，各局處也都有針對新住民執行各項政策，包括就業輔導、職業訓練、生活適應輔導、母語教學課程等，還有幸福新民報，提供各項福利諮詢宣導等，未來一定會再加強整合，讓新北市成為新住民最友善的城市。

由市府補助中高齡新住民工作津貼的2位，其中緬甸籍的王慈敏利用繁複的工序製作外酥內軟的緬甸炸蛋，侯友宜說他最喜歡吃蛋，看到炸得金黃色的炸蛋，立即夾起來嘗了一個，比出一個大讚字。

另位來自馬來西亞的楊麗芬特製馬國年菜「撈魚生」，她用紅蘿蔔絲、青木瓜絲、生魚片等逐層堆疊，再撒上碎花生粒和碎洋芋片，淋上香油、甜辣醬，撒上胡椒粉，她說這是一道馬國人過年必吃的年菜，大夥圍在一起，用筷子翻撈，在吃之前必須說一句吉祥話，侯友宜說，過年是豬年，豬長得白胖胖、圓滾滾，看起來很有福氣，他祝福所有新住民都能豬福滿滿，新住民喊說「年年有餘」，侯友宜笑說「友宜佇這啦！（在這裡）」

「東協廚房」除了展現新住民女力經濟外，兼有社會企業的功能，在門口設立社區愛心冰箱，由家樂福每天提供即期麵包或餐盒，再由志工分送附近學校供課後輔導學生享用，這也是新北市惜食分享的政策，獲得家樂福文教基金會「續食計畫」的支持，侯友宜肯定東協廚房的用心，在牆壁的東南亞地圖台灣旁簽名，並寫下「開心、好吃」。同行的市議員江怡臻、土城區長楊志宏、社會局主秘吳淑芳等人也簽名鼓勵。

(中時 )