苗栗醫院2月起開放預立醫療照護諮商門診

2019年01月22日 19:42 中時 巫靜婷

衛福部苗栗醫院配合《病主法》，2月起提供「預立醫療照護諮商」門診，圖說院方向民眾說明。（巫靜婷翻攝）

病危最後一刻為自己做主，衛生福利部苗栗醫院2月起開放「預立醫療照護諮商」門診，配合《病人自主權利法》6日上路，民眾預約諮商，簽署預立醫療決定，並註記於健保卡，一旦符合末期病人等5大狀況時，將依所願得以善終，苗醫表示，為避免高額收費推行不彰，諮商費每小時只收300元。

苗栗醫院爭取衛福部「預立醫療照護諮商推廣獎勵計畫」，22日上午10時舉辦記者會，在衛生局副局長楊文志、苗栗醫院副院長李永恆共同響應下，宣布2月起預立醫療照護諮商門診正式開診。

衛生局指出，5大適用狀況包含，末期病人、處於不可逆轉之昏迷、永久植物人、極重度失智、其他經中央主管機關公告之病人疾病狀況，或痛苦難以忍受、疾病無法治癒，且依當時醫療水準無其他合適解決方法之情況。

衛生局表示，意願人可勾選接受或拒絕維生醫療、人工營養及流體餵養，另外當意識昏迷或無法清楚表達意願時，由醫療委任代理人代為決定。

李永恆說明，預立醫療照護諮商門診，每週2診並採預約制，民眾本人可協同2親等內之親屬至少1人參與，門診團隊包括醫師、心理師、社工師、護理師，並有行政支援，向民眾諮商說明後，簽署「預立醫療決定」，並註記於健保卡。

苗醫表示，簽署預立醫療決定，必須年滿20歲以上，或未成年人已結婚，雖然衛福部訂立諮商費每小時以3500元為上限，苗醫為加強推廣服務，諮商費每小時只收300元，且不收掛號費，中低、低收入戶免費，門診需先預約，預約專線037-261920轉2284，門診時段為每週星期三下午2點至4點半；星期四上午9點至11點半。

(中時 )