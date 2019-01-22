打人就是不對 看當年管碧玲打洪秀柱

2019年01月22日 19:36 中時電子報 丁世傑

邱議瑩打李慶華影片。（圖／取自中天，4：15）

文化部長鄭麗君今(22日)出席華視關懷演藝人員春節餐會，逐桌敬酒時竟遭資深藝人鄭惠中賞了一巴掌。蔡英文總統看了巴掌影片，也立刻在臉書發圖文「立場可以對話，暴力不該容忍。」民進黨立委吳思瑤也說「這一巴掌，打在麗君身上，痛在全台灣社會心裡。」

不過回顧2008年10月的新聞報導，民進黨立委管碧玲也打了國民黨立委洪秀柱一巴掌。2008年10月在立法院教育文化委員會審查預算時，管碧玲拿紙板干擾議事進行，遭國民黨立委洪秀柱奪走紙板，洪將紙板順手往後一丟，正巧砸中管的助理眼睛，管碧玲立即衝上前打了洪秀柱一巴掌，立法院紀律委員會為此決議對管碧玲處以停權3個月處分。

根據2010年7月28日《中廣》報導，嗣後兩人已約定和解，並在2010年8月1日撤銷告訴。

另外，邱議瑩本人就曾在2009年時，因為當時國民黨立委李慶華稱她是潑婦，怒甩李慶華一耳光，事後遭控告傷害及公然侮辱，判處拘役30天。

管碧玲也在22日晚上臉書澄清，當時是與洪秀柱的爭議是「雙方肢體衝突」，洪秀柱先砸傷她助理的眼睛，她因此出手。

管碧玲澄清臉書全文如下：

「1、當時是與洪秀柱的爭議是「雙方肢體衝突」，洪秀柱先砸傷我助理的眼睛。

當時洪秀柱拒絕民進黨團在委員會的提案權，現場陷入對立，一片混亂；

2、洪秀柱先丟海報板擊傷我助理的眼睛，我告訴她我的助理眼睛受傷了，希望她不要再強行開會，她反過來罵我說謊，言詞激烈，我因此出手；

3、歷經此事，我爭回了「立法院職權行使法第57條」修法，所有的黨團，從此即使委員會沒有成員，也擁有委員會的提案權。

4、因為師出有因，又是「雙方」的肢體衝突，歷經三個法官都不願判決有罪

5、最後雙方和解

最大的不同是，我在第一時間立刻面對媒體說明，並且表示：無論如何，出手就是不對，我願向社會道歉！

國民黨缺乏的，是這種呵護社會的理性，應該有的心態。」

(中時電子報)