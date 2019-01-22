手工皂正夯 嘉藥手工皂師資班風光結業

2019年01月22日 19:40 中時 曹婷婷

隨著現代人崇尚天然，手工皂深受民眾喜愛，坊間手工皂從平價到高價都有，也造就傳授相關技藝班如雨後春筍般崛起，蔚為風潮；為培養專業師資，嘉南藥理大學推廣教育中心開辦「手工皂專業師資培訓班」，16名學員22日於粧品系實驗室舉行結業成果展。

培訓班接受為期9周共計54小時專業訓練，展示包括無痕分層皂、渲染皂、浮水皂、拼貼皂、捲捲皂、洗衣膏與液態皂，以及婚宴小禮物、羊毛氈、蛋糕等造型皂，美不勝收。

嘉藥粧品系教授楊朝成表示，現今社會講求天然環保，消費者喜歡用天然成分做出來的產品，因此，不含化學添加物或合成洗劑的手工皂逐漸受重視，不僅安全無害且適合人體使用，也不會造成環境汙染。加上手工皂可DIY，每個人都可依自己喜好，設計獨具風格或造型的成品，所以在競爭激烈的洗淨市場掀起一波另類浪潮。

楊朝成指出，由於政府對手工皂並沒有相關證照或認證，導致市面手工皂教學與產品素質良莠不齊，且大部分僅止於製作技巧訴求，缺乏學理依據，嘉藥結合粧品系堅強師資與完善設備，開設「手工皂專業師資培訓班」，除教導各種手工皂技法與實作外，也講解皂化和配方專業理論，以及各類油脂特性、天然植物萃取應用、教案設計、手工皂市場分析與創業申請等內容，同時也延伸觸及基礎保養、洗潤髮膚相關領域，完整傳授學員正確手工皂觀念知識與技能。

已有多年打皂及教學經驗的胡娟娟學員說，2個多月學習受益匪淺，對翻模、洗面乳、乳液、調香及洗衣膏等保養品製作，還有各種渲染技法和皂型設計，令她大開眼界，相信未來在作皂及教學路上，必能功力大增。

另一位學員黃庭雅跟著朋友學手工皂有3年多資歷，過去只知照著別人配方打皂，雖盼望精進，但市面課程均以皂基變化為主，缺乏自己想要學習冷製皂的完整內容，直到加入嘉藥手工皂師資班，培訓課程多元豐富，從原子分子分析到脂肪酸結構、碳數多寡影響、乳化和皂化差別等，老師逐一詳細解說，讓她學到以前不曾接觸的知識技能，盛讚這門課專業CP值高，讓她的製皂技術更上層樓。

所有學員經學術科測驗，全數通過考核，由嘉藥頒發｢手工皂專業師資｣證書，學員將來無論從事業師或發展事業，均有機會成為獨當一面的專業達人，創業、教學無往不利，也可望為環保洗淨產業注入畫時代新活水。

(中時 )