陶博週二樂齡活動開跑今年加贈醃脆梅體驗折扣

2019年01月22日 19:59 中時 許哲瑗

陶博樂齡活動的芳療課程受到媽媽們的喜愛與支持，今年再度邀請專業講師授課。（許哲瑗翻攝）

陶博樂齡今年首次邀請「無用改造教室」前來教學，以意想不到的材料製作畫筆並作畫，是一個相當特別的體驗課程。（許哲瑗翻攝）

陶博館的週二樂齡活動年年爆滿，口碑好評不斷，至今已辦理將近150場，今年即將開跑，再度推出優質的課程和更優惠的方案提供給各地支持樂齡朋友們，任一場活動僅需150元，並可享「2019甕藏春之梅－醃脆梅活動」100元折扣，歡迎民眾前來報名。

陶博館表示，即日起開放報名108年度的「陶博週二樂齡活動」，3至10月每月各有DIY主題，每場次20人，符合樂齡身份者每人150元，額滿為止。課程包括首次規劃的彩繪帆布袋、利用小物拼接成新物的創意DIY、橡皮圖章、剪紙花等，續辦廣受好評的藍染及芳療課程供民眾選擇。

陶博館指出，有興趣民眾可撥打預約專線02-8677-2727分機710、711，並於3日內親至本館現金繳費或匯款、轉帳，非常方便，值得一提的是，今年好康大放送，凡報名樂齡活動成功即可享「2019甕藏春之梅－醃脆梅活動（3／2-5／5）」100元的折扣，消息一公佈，立刻在樂齡圈引起廣泛討論，紛紛表示要揪團報名，不可錯過難得的優惠！

陶博館館長吳秀慈表示，為增進樂齡朋友參與博物館活動的意願，同時推廣陶瓷藝術與鶯歌在地文化，陶博館自2014年3月起舉辦「樂齡砌陶趣」系列活動，當年7月起進一步擴大為每週二辦理，多年以來不斷地傾聽樂齡朋友的需求，交替辦理戶外踏青及靜態手作等課程，今年更是有感，讓支持本館的人享有不同於以往的活動內容，陶瓷藝術的體驗與學習永遠不嫌晚，歡迎踴躍報名參加。

吳秀慈說，近年來針對不同的年齡層及觀眾群，規劃多元的參觀體驗服務；實境解謎遊戲、手語導覽影片，展品點字說明牌、早安博物館、週二樂齡活動、行動博物館、小陶窩親子遊憩區、各種陶藝手作課程、特色主題的夏、冬令營等，所有的人都能在陶博館找到自己可以參與的部分。

(中時 )