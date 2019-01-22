陳大天找孟耿如演MV 不敢造次談戀愛

陳大天邀孟耿如出演MV。(大鵬提供)

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陳大天邀到一票好友力挺。(大鵬提供)
陳大天推出新歌〈記得我的歌〉。(大鵬提供)

30歲的陳大天出道十年，推出沉澱兩年半後的新單曲〈記得我的歌〉，唱出他入行以來的心境，也當成送給自己出道十年的禮物。他也在MV自導自演，飾演為夢想努力工作的上班族，還把前輩好友阿KEN、網紅YouTuber酷炫邀來客串，好友廖人帥則出任MV特別指導，更出動同門師兄黃子佼的女友孟耿如跨刀飾演「學妹」一角，但兩人在MV中並沒有直接對戲，而是以學長學妹關係透過簡訊互動傳情，被廖人帥虧是要避嫌，陳大天也笑說兩人演情侶很怪。

阿KEN及酷炫雖然僅在MV中出現兩秒鐘，但兩人清晨五點就到現場化妝準備，為此阿KEN還打趣：「你說只出現兩秒鐘這個無所謂啦！下次我有作品我也會邀請他來跨刀，然後只出現半秒！」

陳大天表示：「一路從模仿費玉清，到有機會演出電視劇電影，主持尾牙，發行專輯，其實對於熱愛表演的我有了一個很棒的經歷，畢竟我早在小學就立定了當藝人的目標，不知不覺也出道10年了，非常感謝給我舞台的公司、電視節目及觀眾，尤其感謝貴人小燕姐及邰智源大哥的提攜！」

陳大天去年演完偶像劇後開始籌備這支單曲，參加創作營並到圓山飯店閉關九天，當中也認識了不少來自世界各國的音樂人，讓他感受到音樂人集體創作大爆發功力。

(中時 )

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