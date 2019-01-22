影》疑雲重重？3歲童有力氣按壓空氣噴槍？檢察官要查

2019年01月22日 20:03 中時電子報 吳家詮

中天新聞

3歲鄺姓女童20日隨父親鄺姓男子到高雄市左營區一家加油站自助洗車場洗車，在車上把玩洗車用空氣風槍不慎致死，但是全案疑點重重，關鍵是誰按下氣風槍開關閥？是如父親所說小女兒自己玩耍誤壓？還是另有外力介入？而空氣槍的開關閥相當緊，3歲小女還有辦法壓啟？或是空氣槍開關閥本身以鬆動致女童誤啟？種種疑點都在要命18分鐘發生，也是檢警要釐清重點。

意外發生後，檢察官訊問鄺姓男子及勘驗現場監視器畫面後發現，該名女童是於21日下午3時許，隨父親至加油站洗車時，疑似有把玩加油站的風槍，後於3時17分許，女童父親發現女童有異狀並急救後，隨即於3時19分自行駕車離開加油站，並於3時26分送至高雄榮總急救，最後於4時50分經醫院宣告急救無效。

但是由於這要命18分鐘的監視器錄到的畫面只有外部情形，車內到底發生什麼狀況，並沒有錄到，而檢警也想到父親車子裡的行車記錄器，但是到底有沒有關鍵的這段影片檔，檢警迄今並沒有說明，也使得全案陷入一團迷霧。

高雄市左營警分局新莊派出所今天上午舉行記者會，新莊派出所副所長黃福仁表示，女童是在副駕駛座上玩空氣風槍，不慎受傷。女童的父親發現後，將她送高雄榮總急救，但因傷重不治。

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檢方表示，根據現場監視器畫面，可以證實女童從頭到尾都沒有下車把玩空氣噴槍，但女童父親曾把空氣噴槍拿到女童的座位附近操作，是否因而讓女童有機會拿到噴槍把玩，還待進一步查證

經過相驗，發現該名女童於送醫急救時，已呈現死亡狀態，無呼吸、無脈搏、顏面及頸部嚴重腫脹。經醫院檢查後發現有氣胸、氣腫、皮下氣腫，經急救後仍無恢復自發性循環，宣告病患急救無效。

加油站業者表示，女童從頭到尾都沒有下車，監視器畫面顯示，這名男子有在副駕駛座方位整理了一段時間，後來看到女童的手稍微動了一下，是否為外力所致，不得而知。

(中時電子報)