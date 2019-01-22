《創造101》第2季改名 「鮮肉商機」發威3節目都主打男團經濟

「鮮肉商機」發威3節目都推偶像男團。圖為《青春有你》練習生（合成圖／愛奇藝提供）

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中時電子報
／綜合報導

大陸選秀節目近期如雨後春筍般登場，今年不少節目都主打「小鮮肉商機」，包含改名叫《創造營2019》的《創造101》第2季、《以團之名》、《青春有你》，另外演員選秀節目《演員的品格》雖是男女混合，但依舊有許多小鮮肉參賽。

《青春有你》練習生。（合成圖／愛奇藝提供）

今（22）日宣布《創造101》第2季正式改名為《創造營2019》，並開新官方微博，寫下：「拼搏向上，意氣風發，一顆赤子之心，一路乘風破浪。創造營2019，入營！coming soon！」也找來迪麗熱巴當主持人，不過17日播出的《以團之名》、21日播出的《青春有你》，各自都號召了100名左右的男練習生，也讓人不經質疑「鮮肉商機」是否太強大，而導致製作單位前仆後繼的開這類選秀節目。

《創造101》第2季改名為《創造營2019》並找來迪麗熱巴當主持人。（圖／翻攝自微博）

近期《青春有你》主持人張藝興也在節目上批評練習生練習時間太短，以「市場太浮躁」來形容，不少練習生都還沒準備好就被推上選秀舞台曝光，相當不應該。

(中時電子報)

《青春有你》主持人張藝興對部分參賽者練習時間過短與態度問題，以「市場太浮躁」來形容。（圖／愛奇藝台灣站提供）
陸綜選秀節目《以團之名》百名參賽者中，有五位台星參加競賽。（圖／翻攝自賴煜哲（左上）、林利豪（右上）、龔言脩（左下）、管煜正（中下）、黃正杰（右下）臉書）
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