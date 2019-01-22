郭國文批請鬼拿藥單 謝龍介：「一昧抹紅、不是一個咖」

2019年01月22日 20:12 中時 李其樺

國民黨市議員謝龍介日前宣布投身台南立委補選，並承諾替農民找出路，爭取更多大陸的訂單。（李其樺翻攝）

國民黨台南市議員謝龍介日前宣布投身台南立委補選，並承諾替農民找出路，爭取更多大陸的訂單。對手代表民進黨參選的郭國文22日批謝，依賴大陸的買辦式採購，形同請鬼拿藥單，陪葬台灣農民的生計；對此謝龍介反譏郭，拿不出實際辦法為農漁民找通路，只是一昧抹紅，「根本不是一個咖！」

郭國文指出，近日南瀛農產國際行銷公司將台南蜜棗銷往日本，只有為台南農產開創世界市場才能長久穩定產銷，讓農民賺大錢；若只依賴大陸為特定政治人物設定的買辦式採購，短線的收益不只不會回歸農民，更會造成台灣農業長久利益的損失。

郭國文表示，謝龍介所謂的大陸採買團是3月才來台灣踩線，分明是大陸為影響台灣選舉的政治操作，他強調農民的生計不能用來當籌碼，一次性的買辦式採購，不只政治風險高，更無法保障台南農產的外銷市場。

郭國文認為，過去馬英九已經用8年的時間証明，這種大陸買辦式的農產採購，最後的結果都是農民血本無歸，絕非解決台南農產銷量的藥方，謝龍介不必再浪費8個月的時間，重覆依賴大陸市場的錯誤。

對此謝龍介回應，從郭國文的言論可以看出他不食人間煙火、不懂得農漁民的艱困處境。他進一步說明，選前就開始努力為台南農民找通路，並得到大陸民間一家叫做百果園的通路商協助，來台南直接向農民採買鳳梨，2015年出口425個貨櫃、2980噸；2016年出口699個貨櫃、5890噸；2017年出口1050個貨櫃、7350噸；去年則出口1000個貨櫃、7000噸，4年下來共賣出超過2萬噸鳳梨，為農民創造最大獲利和銷量，他自己本身沒賺一毛錢，如何說是買辦？

謝龍介反批郭國文擔任勞動次長時，弄出一例一休破壞台灣勞資雙方50年來的信任感，這樣的人都能被民進黨徵召提名為立委候選人，難怪陳筱諭會說自己被民進黨鬥爭惡搞下來；他說，台南市長黃偉哲願意進行兩岸城市交流，也願意幫農漁民推銷農漁產品到大陸，反問郭願不願意推銷農漁產品到大陸市場？如果不願意，是不是要跟黃偉哲市長做切割？

(中時 )