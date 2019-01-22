摩洛哥幻象F1戰機墜毀 飛行員彈射成功

摩洛哥是少數還在操作幻象F1戰機的空軍。(圖/摩洛哥空軍)

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中時電子報

1月21日，一架摩洛哥空軍的幻象F1戰機(Mirage F1)在飛行時發生故障，飛行員在墜毀前彈射逃生，之後轉送醫院救治。

防衛部落格(defence-blog)報導，摩洛哥皇家空軍（RMAF）的幻象F1戰機在例行訓練任務時，當地時間12:30左右飛機突然失控， 於該國東北部的陶納特(Taounate)地區墜毀。據摩洛哥媒體的報導，飛行員在墜機前成功彈射，之後被救援隊找到，立即送往醫院。

摩洛哥幻象F1戰機墜毀在荒野，所幸飛行員及時彈射。(圖/摩洛哥通訊社)

摩洛哥上一次的幻象F1事故發生在2015年，那一次墜毀在西迪蘇來曼(Sidi Slimane)空軍基地以南。

幻象F1是法國達梭航太公司(Dassault)在1970年推出的戰鬥攻擊機，它是幻象III系列的後繼者，不過卻是達梭航太唯一一次採用後掠翼配水平尾翼的布局，其他的幻象家族戰機大多採用三角翼，包括幻象III以及後來的幻象2000。後掠翼的性能使幻象F1的纏鬥能力比前一代的幻象3來的好，而且起飛距離也比較短，應該是不錯的接班人，但是它有一個致命缺點，就是作戰半徑太小，僅有450公里，相比於前輩幻象III的1千公里，小了一半以上，這也使得它的全球銷售成績，剩720架，而前輩幻象III有1400架。

幻象F1有著粗壯的起落架，原本打算在航空母艦上操作，但因為航程太短而失敗。(圖/youtube)

基於同樣的原因，法國海軍最終沒有購買幻象F1做為新的艦載機，寧可繼續使用老舊的美製F-8十字軍式，因為F-8的作戰半徑也有720公里。F-8一直操作到21世紀，直到飆風戰機(Rafale)成軍後才離開法國航艦。

Mirage F1

不過，幻象F1也有14國的空軍在採用，大多數是第三世界國家，1975年，摩洛哥空軍向法國訂購了30架幻象F1CH，和20架幻象F1EH，其中27架日後有進行性能提升。

文章來源：Moroccan Mirage F1 fighter crashed after a technical malfunction

目前還有伊朗、利比亞、摩洛哥和加彭在操作幻象F1。

(中時電子報)

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