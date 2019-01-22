華山志工伴長者彩繪燈籠展現不老創意

華山基金會22日上午在新化區舉辦感恩茶會和彩繪燈籠活動，其中70歲的李老先生（右二）特別在燈籠畫上黑狗圖案，希望和他飼養的黑狗「小黑」一起過年。（李其樺攝）

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新化區長吳金喜（右二）、新化農會理事長，也是市議員的李偉智（左二）親身陪伴長者彩繪燈籠。（李其樺攝）
新化區農會捐贈1萬元給華山基金會，新化區農會總幹事陳榮賢（左）代表農會接受感謝狀。（李其樺攝）

華山基金會22日上午在新化區舉辦感恩茶會，社工陪伴20多名長者彩繪燈籠，長者憑藉記憶畫出過去年節盛況，現場琳瑯滿目的彩繪燈籠出爐，有如提前過年，除了展現長者創意，也傾訴對家人的思念。

今天上午華山基金會新化區農會舉辦感恩茶會，新化區長吳金喜、新化區農會理事長，同時也是市議員的李偉智等人與社工一同陪伴長者彩繪燈籠，新化區農會當場捐出1萬元，送給華山基金會用於照顧長者經費。

20多名長者在社工陪伴下，以「我最喜歡的節日」為創作主題，動手DIY彩繪燈籠，各式琳瑯滿目的彩繪燈籠一一出爐，展現長者獨特創意。其中今年高齡86歲的阿鳳阿嬤將她記憶中過年熱鬧的景象畫在燈籠上，她說，一年中只有過年子女才會回來團聚，因此也是她每年最期待的日子。

另名70歲的李老先生雖然獨居，沒有親人陪伴，卻飼養一隻台灣土狗「小黑」，一人一狗相伴多年，儼然成為李老先生最親的家人，因此他特別在燈籠彩繪大大的黑狗圖案，希望任何節日都能和小黑一起過節，展現人犬之間的真摯情誼。

(中時 )

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