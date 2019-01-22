做4年後讓給韓國瑜？ 王金平笑說：講到天邊的事情

2019年01月22日 20:24 中時 張穎齊

立委王金平今（22）日晚間7時許現身基隆市議員宋瑋莉的感恩餐會，台下眾人齊喊「王總統好！」。（張穎齊攝）

立委王金平（右）今（22）日晚間7時許現身基隆市議員宋瑋莉（中）的感恩餐會，表態力挺宋瑋莉選立委。（張穎齊攝）

立委王金平（右）今（22）日晚間7時許現身基隆市議員宋瑋莉（左）的感恩餐會，表態力挺宋瑋莉選立委。（張穎齊攝）

立委王金平（中）今（22）日晚間7時許現身基隆市議員宋瑋莉（右）的感恩餐會，司儀（左）說「支持王院長選總統好不好？」王金平則在致詞時笑說「好好好，大家歡喜就好！」。（張穎齊攝）

立委王金平今（22）日晚間7時許現身基隆市議員宋瑋莉的感恩餐會，台下眾人齊喊「王總統好！」。（張穎齊攝）

立委王金平今（22）日晚間7時許抵達基隆市中山區，出席基隆市議員宋瑋莉的感恩餐會，並力挺宋瑋莉參選立委，在現場被問及何時宣布參選總統，王金平說「還在評估時間」，另外針對王曾說「有機會4年就好」，被外傳接下來讓給高雄市長韓國瑜，王笑說「講到天邊的事情」。

宋瑋莉今晚在感恩餐會中宣布投入黨內立委初選，王金平後腳趕到，接受訪問時說，當然非常支持宋瑋莉出來選立委，她是最好的人選。

至於已表態參選的前新北市長朱立倫及國民黨主席吳敦義，都傳出要參訪美國，王金平說，一直都有到評估要去，但到目前為止，他還找不到需要去（美國境內）的地方。

記者問及，王曾說有機會做4年就好，外界解讀是之後讓給韓國瑜嗎？王金平聞後笑說「這講到天邊的事情去」，並說當然4年就是要把台灣整個大環境處理好，讓後面的人，可以得到國家安定以及社會繁榮發展，並把台灣困境消除，這是最重要的責任。

至於何時宣布參選總統？王金平說，「瑋莉宣布我們就支持她，我的話還在評估這個時間。」

另外現場勸進聲浪鼎沸，台下眾人激動齊喊「王總統好！」、「選總統！」司儀更說「支持王院長選總統好不好？」王金平則在致詞時笑說「好好好，大家歡喜就好！」

(中時 )