影》「鋼鐵牛！」 納達爾一盤未失晉4強

2019年01月22日 20:32 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

發球更穩定，成為納達爾場上克敵另一武器。(美聯社)

被暱稱為「蠻牛」的西班牙男網名將納達爾（Rafael Nadal）今年澳洲網球公開賽進化成「鋼鐵牛」，再度破除外界對他的質疑，台灣時間今天晚間以6：3、6：4、6：2解決美國選手提亞佛（Frances Tiafoe），生涯第11度在一盤未失的情況下，打進到大滿貫男單最後4強。

這是32歲的納達爾和21歲的提亞佛生涯首度交手，第一盤納達爾在自己的發球局表現相當強勢，出現過連拿4分的「love game」，加上一開始就破了提亞佛首個發球局，很快打下一盤領先。

年僅21歲的美國男網選手提亞佛，還無法撼動納達爾。(美聯社)

第二盤和第三盤納達爾也都是在提亞佛該盤的第1個發球局就破發，獲得局數領先優勢，而且自己的發球局幾乎都保得相當輕鬆，只有次盤第4局經過四次「丟士」辛苦保發，展現挑戰個人生涯第2座澳網男單冠軍的氣勢。

納達爾今年澳網前的布里斯本因傷開打前就宣布退賽，但也讓他獲得更多時間休息，用更好的狀態面對年度第一場四大賽，本屆澳網目前5場比賽都是直落三、一盤未失，也讓提亞佛成為自2009年羅迪克（Andy Roddick）之後，首位晉級澳網4強美國選手的美夢破碎。

這場比賽歷時1小時47分鐘，「愛司球」提亞佛13記小贏納達爾的11記，不過納達爾只出現2個被破發點且成功守住，提亞佛則是8個破發點只救了4個，在發球局的掌握上，納達爾更勝一籌。

賽後納達爾在場邊接受退役名將馬克安諾訪問時表示，自己經歷過去年美網提前傷退、今年第一站賽事布里斯本也是傷退，實在不敢去想能否以如此狀態闖進澳網4強，但是他長期維持早起去健身房鍛鍊的習慣，就是為了面對這樣的挑戰，他很開心又過了一關，能夠重返澳網4強，對他意義重大。

生涯第30度晉級大滿貫賽男單4強的納達爾，將和16強戰淘汰了「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）的希臘20歲新生代好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），面對後浪強勢來襲，納達爾能否守住老將尊嚴，就看預計台灣時間24日下午4點半登場的這場男單4強戰。

(中時電子報)