穩定春節前蛋價 陳其邁：保持供應量

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彭媁琳

行政院副院長陳其邁主持穩定物價小組會議，關心春節前物價波動情形。陳其邁表示，年節商品需求量提高，請農委會持續監控應節農產品供應量及批發價格，適時調配供應市場貨源。對於雞蛋、牛奶等價格變動，陳其邁也請農委會與蛋商公會等單位協調，穩定節前供應量。

陳其邁也請經濟部密切掌握應節商品市況，必要時協調有關業者，以充裕供應民眾所需，並平穩市場價格；公平會與行政院消費者保護處持續關注重要年貨商品及服務價格變動情況，嚴防業者藉機哄抬價格或有違反「公平交易法」的聯合行為，以維護市場交易秩序與消費者權益。

陳其邁指出，今年CPI上漲0.96％，低於去（107）年年增率1.35％，整體物價情勢可望維持平穩。但民眾對於民生商品價格變動感受深刻，近來民生價格上漲，恐加重民眾生活負擔，請相關部會確實掌握物價變動情勢，適時採取物價穩定措施，特別是近期媒體報導餐飲連鎖店漲價訊息，請公平會等相關部會持續訪查市場狀況。

陳其邁強調，國內整體物價尚稱平穩，政府絕不允許因基本工資調漲而藉機哄抬物價，請相關單位務必針對價格調漲原因進行瞭解與訪查。

有關雞蛋、牛奶價格變動，陳其邁表示，請農委會持續監控並協調蛋商工會調度雞蛋產銷，穩定節前雞蛋供應量及價格，供應國人所需；也請持續輔導酪農產業，維護生乳品質、穩定生乳產量及價格，供應民生需求同時兼顧酪農收入，維護產業發展。

(工商 )

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