新化年貨大街本周六登場 黃偉哲當老饕試吃美食

台南市府22日下午舉行新化年貨大街宣傳記者會，台南市長黃偉哲（前排右二）、市議員陳碧玉（前排右三）現場試吃披薩和蘿蔔糕等新化美食，讚不絕口。（李其樺攝）

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台南市府22日下午舉行新化年貨大街宣傳記者會，邀請在地10家業者端出美食與伴手禮，提前為年貨大街暖身宣傳。（李其樺攝）
今年新化年貨大街將在大目降文化廣場布置穿著外國服飾的泰迪熊玩偶，提供遊客拍照打卡。（李其樺攝）

一年一度的新化年貨大街將於本周六上午登場，台南市政府22日下午邀請在地10家業者提供美食試吃，提前為年貨大街宣傳；台南市長黃偉哲更親自試吃捧場，邀請民眾來新化年貨大街走春，感受過年熱鬧氛圍。

黃偉哲表示，新化年貨大街今年邁入第8年，商圈整體營業額從2012年開辦的1400萬元成長至去年的2200萬元，連續3年達到96％的顧客滿意度，就是台南新化年貨大街的品質保證。

市議員林志聰、陳碧玉皆肯定台南市府每年舉辦新化年貨大街，為地方帶來商機與繁榮；林志聰建議，市府可仿造安平商圈，在新化中正老街規畫行人徒步區，定期封街舉辦市集，創造更大經濟效益。

台南市經發局指出，新化年貨大街將於1月26日至2月2日舉行，今年的總攤位數為165攤，其中南北貨及百家好店伴手禮40攤、大目降美食區18攤、年節百貨11攤、特色攤車17攤及老街美食區79攤。

除了美食攤位，今年台南市府也邀請金曲獎得主嚴詠能、吳亦帆、戴梅君、簡妤秦、黃偉霖及新化在地出生的亦馨、張涵雅等藝人，2月2日當天登台表演；另外規畫摸彩活動及多項滿額好禮提供民眾消費抽獎。

另外，今年大目降廣場草坪區將布置燈籠專區，結合日本的立食文化在周邊推畫創意造型立食區，方便民眾現場用餐，現場也將放置數座穿著外國服飾的泰迪熊玩偶，提供遊客拍照打卡，也讓今年新化年貨大街增添濃厚異國風味。

(中時 )

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