資深藝人怒賞鄭麗君巴掌 陳揮文皺眉吐內心擔憂

陳揮文直言如果在明年總統立委選舉前３天，又有人動粗，一定會影響選情。（取自飛碟聯播網臉書）

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中時電子報
鄭麗君出席關懷演藝人員春節餐會，遭甩巴掌。（盧禕祺攝）
陳揮文評鄭麗君遭摑事件。（影片自15分開始)

文化部長鄭麗君今(22日)出席「關懷演藝人員春節聯歡餐會」，在敬酒時突然遭資深藝人鄭惠中「啪」一聲甩巴掌，現場氣氛瞬間陷入冰點，事後鄭惠中坦言因不滿去蔣化而失控打人，也願意向鄭麗君道歉。不過名嘴陳揮文在廣播節目中談及此事，一度憂心直言：「如果這個巴掌是在明年總統大選投票前三天，鄭麗君挨這一巴掌，那還得了？」呼籲不要當豬隊友。

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陳揮文在《飛碟晚餐》直言動手打人是不應該的行為，同時也希望大家不要動氣，「我所了解的中正紀念堂、去蔣化、轉型正義部分，相較於之前張天欽，其實鄭麗君在這部分，以我標準來看她做的不錯，至少比張天欽好一百倍。」因為至少目前中正紀念堂沒拆，雖然有開會討論，但一切都還沒決定。

陳揮文認為不管對鄭麗君個人、還是對執政黨轉型正義有意見，「很簡單嘛，你就用選票把他拉下來就好。」如同口譯哥事件，在明年政黨輪替後，自然能把口譯哥調回來。他說：「如果明年是國民黨當選總統，鄭麗君怎麼可能繼續當文化部長，這不可能嘛。」

「鄭麗君挨了這一巴掌　其實整個焦點都被模糊掉。」陳揮文皺著眉頭透露他今日才在上其他政論節目時提到，如果這個巴掌是在明年總統大選投票前3天，鄭麗君挨這一巴掌，那還得了？「如果在明年總統立委選舉前３天，又有人動粗，一定會影響選情。」

陳揮文認為動氣是沒有用的，重點在拿到話語權。那該如何拿到話語權呢？他說不是比大聲、嗆3字經，而是透過民主選舉拿到執政權，那你就有話語權。陳揮文更呼籲不要當豬隊友，因為在出了一口氣的同時，你也幫了鄭麗君、蔡英文，如果真的對去蔣化有意見，就趕快拉票，讓國民黨政黨輪替上來，話語權就變國民黨所有。

(中時電子報)

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