遭摑掌前 文化部長鄭麗君還碰到另一糗事

2019年01月22日 20:43 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

資深演員鄭惠中22日在關懷資深藝人餐敘上掌摑文化部長鄭麗君後，在市議員應曉薇的陪同下出面表示，願意對打人的行為道歉。（鄭任南攝）

文化部長鄭麗君今天出席「關懷演藝人員春節餐會」，和資深藝人搏感情，但過程中突遭資深藝人鄭惠中打了一巴掌，讓鄭麗君錯愕，也打亂餐會焦點。其實，演藝人協會理事長蕭潤禾上台致詞表示，「去年選舉後藍天再現，讓很多人很開心」，更讓鄭麗君尷尬不已。

據《中評社》報導，無線三台每年都會在年初舉辦「關懷演藝人員春節餐會」，今年請來余天、林福地、常楓、葉青、陳松勇、文夏、文香、石雋、丁強、李璇等4百位資深藝人同歡。鄭麗君現場贈送加菜金還釋出增加資深藝人演出機會的四項好消息。

不過，演藝人協會理事長蕭潤禾上台致詞直白表示，去年九合一選舉後藍天再現，他知道很多資深藝人很開心，所以他請部長忍耐一下。鄭麗君聽了只能尷尬苦笑。之後，鄭逐桌敬酒時，即遭資深藝人鄭惠中打了一巴掌，整個春節餐會焦點全走了調。

對於資深藝人鄭惠中在餐會上因為不滿文化部長鄭麗君推動去蔣、廢除中正紀念堂，進而掌摑鄭麗君；民進黨與國民黨人士均表示，不贊成也不支持任何暴力行為，即使是意識形態的衝突，也不該動手打人。

(中時電子報)