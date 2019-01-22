通霄寒冬送暖　弱勢家庭直呼「揪感心！」

2019年01月22日 21:11 中時 巫靜婷

苗栗縣通霄鎮公所22日舉辦「寒冬送暖、歲末關懷」活動，喚起社會大眾關懷弱勢，並提早向鄉親拜年。（巫靜婷翻攝）

巫靜婷／苗栗報導

農曆春節將屆，苗栗縣通霄鎮公所22日在東側停車場舉辦「寒冬送暖、歲末關懷」活動，鎮長陳漢志、議員張可欣、鎮民代表會主席吳昭興等地方民意代表均親臨現場共襄盛舉，幫助弱勢家庭，喚起社會大眾關懷弱勢，並提早向鄉親拜年，歡喜迎接農曆新年。

活動現場準備豐盛的中式餐點，讓弱勢族群提前感受到年節團聚氛圍，鎮公所為方便弱勢家庭取得關懷物資，找來各里里長為低收入戶載送，讓民眾直呼「揪感心！」。

鎮公所政風室另設置「反貪倡廉‧保護家園」攤位，以廉能拒絕貪瀆宣導暨機關推動行政透明措施為主題，融入互動遊戲及有獎徵答題目，灌輸民眾反貪意識，達到「全民倡廉」的目標。

會中表揚熱心公益的苗栗縣阿斌哥大愛協會等33個機關團體，鎮公所指出，透過捐贈物資並發送紅包給鎮公所列冊180戶低收入戶，是對他們最實質的幫助，並深刻地將溫暖傳送出去、散播愛的力量。

陳漢志表示，寒冬送暖，歲末關懷是每年公所的例行公事，但背後代表的是社會各界和有能力的機關團體，對弱勢家庭的關懷與愛心，並拋磚引玉，吸引更多團體參與，另透過廉政宣導活動，讓民眾看見政府極力反貪及提倡清廉的施政理念，形塑廉潔公民，實踐乾淨政府理念。

(中時 )