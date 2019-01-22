迎向千禧、Z世代 台灣喬治傑生網路商店上線

喬治傑生年輕化，在台官網上線／圖／李麗滿攝

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北歐設計珠寶品牌GEORGJENSEN喬治傑生台灣官方網路商店已正式上線；喬治傑生台灣董事總經理張正勳指出，讓年輕新世代有更多元的管道收藏喬治傑生的作品。

她表示，喬治傑生在台灣包括珠寶、生活精品如銀雕、銀盤等皆有穩定的收藏家，為因應消費者的改變，喬治傑生籌備兩年多，並在網路商店開幕之際，線上特別推出台灣限量復刻的1988年度復刻紀念純銀石榴水晶項鍊，以第一條年度項鍊的復刻設計新作紀念台灣市場轉變的關鍵一刻；過去數十年操盤過頂級瑞士表牌的張正勳說，喬治傑生所代表是北歐工藝與設計展現，可負擔得起的價位與工藝價值正是現在年輕人所追求的性價比高商品，除了電商獨賣石榴水晶復刻項鍊，在實體則獨賣1988年度復刻紀念純銀乳白水晶項鍊，全台開放預購首日即賣光光，目前已追加至400條。

張正勳強調，之所以如此搶手，在於此次新品自30多年前推出銀球款以來，首度運用彩寶，飽滿的石榴水晶在光線下展現變幻的透嫩色澤，圓潤飽滿，意寓著收藏者將迎接美滿豐收的一年；喬治傑生目前全台包括官網將達12家店，今、明年更計畫前進遠東集團的信義A13、義大集團的新館義享天地等，以去年整體精品珠寶市場相對銷售停滯下，喬治傑生仍以持平收場，其中K金珠寶與銀雕等生活精品均有兩位數成長，亦將成為今年業績成長動能。

此外呼應2月逢中國農曆過年，加上西洋情人節，喬治傑生亦推出2019年全新心型鍊墜，以立體的心心相印設計，將賈桂琳‧芮賓(JacquelineRabun)設計的OFFSPRING系列的元素，將兩個蛋型橢圓相連而成為一顆心，估計也將成首季業績成長新動能。

(工商 )

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