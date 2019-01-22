船小火力強 俄輕型導彈艇配備鋯石高超音速導彈

速度可以達到5~10倍音速的俄羅斯鋯石高超音速反艦導彈。（圖／衛星通訊社）

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中時電子報
俄羅斯成功測試鋯石超高音速反艦導彈

在經過12月的密集測試後，俄國防部宣佈海軍將正式接裝微型鋯石(Tsirkon)高超音速導彈，讓這種速度高達5~10馬赫的高殺傷力導彈配備於22800型「紅帶蛛」(Karakurt)和21631型「暴徒-M」(Buyan-M)級小型導彈艇上，如此一來可使這兩款小型導彈艇具備大型導彈護衛艦的攻擊火力。

據衛星通訊社報導，鋯石高超音速導彈原是俄國近年研發用於核巡洋艦、核潛艇和護衛艦的反艦導彈，這次俄海軍接裝的是輕量型鋯石導彈，這種配備於小型導彈艇的武器將影響俄海軍行動策略。

小小的導彈艇卻配備多種超高音速反艦導彈，輕快靈活且火力強大。圖為俄羅斯紅帶蛛(黑寡婦)小型導彈艇。（圖／衛星通訊社）

俄羅斯《消息報》報導說，海軍總司令部稱，新版鋯石的戰術技術要求已擬定。導彈雖小，但基本技術性能不受影響。在殺傷力方面，輕量型鋯石導彈較普通版弱，將首先用於「紅帶蛛」(或稱歐洲黑寡婦)與「暴徒-M」等兩款小型導彈艇上。這兩種小型導彈艇原已配備「口徑」(Kalibr)巡航導彈和超高音速「縞瑪瑙」(Oniks)反艦導彈，加上新的輕量鋯石導彈，將讓它們無可匹敵。

報導說，鋯石高超音速反艦導彈是新式武器，屬於非核武器系統，但威力接近核武器。鋯石導彈與上一代的反艦導彈相比較，擊中航母型目標的機率更高。主要因為鋯石導彈堅固、彈頭強大、飛行速度快，爆炸能量能將大型戰艦擊沉。

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據已公開訊息指出，鋯石導彈速度高達5~10馬赫，能擊中距離 300-500公里之外的目標。鋯石反艦導彈還有人工智慧技術，導彈間可進行自我協調。而除了攻擊艦艇，鋯石導彈也能打擊地面目標，尤其是沿海地區的海岸設施。它的操作簡單，現有的導彈艦艇的發射裝置都可以使用。

俄羅斯軍事專家、MilitaryRussia軍事網站編輯科爾涅夫稱，輕量型的導彈發動機相同，但用更小的彈頭、燃油艙和其他結構性元件，導彈的起動加速器也可能有修改。由於體積與重量輕巧，輕量型鋯石導彈能快速武裝，使用小型導彈艇是最廉價的運載設備，每艘導彈艇建造期只要2-3年。

報導說，小型導彈艇和潛艇較難被發現，在海岸邊處於防空保護下則隱蔽性更強，這種新型高超音速反艦導彈的出現將影響俄羅斯海軍的行動策略。

(中時電子報)

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文章來源：俄海軍將接裝輕量型「鋯石」導彈

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