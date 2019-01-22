澳門出全新刺激大秀！亞洲版瘋狂麥斯「狂電派」挑戰視覺震撼

2019年01月22日 21:13 中時 何書青

「狂電派」將於24日在澳門展開全球首演。（易遊網提供）

在澳門旅遊局的大力推廣下，近年台灣赴澳門的旅客人數持續攀升，據觀光局統計，自去年1至11月，台人赴澳門旅遊人數創下近5年同期新高，以易遊網機酒銷售數據來看，2018年飛往澳門的機票銷售量也較2017年成長20％，訂房則成長15％。

到澳門旅遊能玩什麼呢？除了走訪大三巴牌坊、玫瑰聖母堂、議事堂前地等知名景點外，看表演秀也是澳門旅遊的一大重點，易遊網的「票券當地遊」銷售排行顯示，澳門活動票券以新濠天地的「水舞間」最為熱銷，比第2名的「旅遊塔」多上1.5倍的銷售量，在全球也已累積超過500萬的旅客觀賞。

不過，今年2月12日至4月24日「水舞間」將公休停演，遊客在新濠天地還有一個更驚險刺激、熱血沸騰的全新飛車大秀「狂電派」可看。將於24日盛大首演的「狂電派」，被視為亞洲版《瘋狂麥斯：憤怒道》，是全球第1個室內飆速飛車舞台劇，運用高科技打造70輛獨一無二的極速電能跑車，並由來自9個國家的頂尖特技車手、空中飛人、雜技演員和煙火特技演員攜手演出，讓觀眾體驗結合視覺震撼和驚豔特技的精彩表演。

看好澳門旅遊持續升溫，並搭上全新大秀「狂電派」熱潮，即日起至31日易遊網推出購買「狂電派」A、B區門票，第2人享38元銅板加購價的優惠，最高可省超過2千元，再加贈8字摩天輪門票2張；到澳門的機票也釋出好康，即日起至3月3日前購買澳門航空機票，就送澳門文華東方酒店大堂酒廊單人晚間套餐1份，出發日期最晚可至6月底。

此外，即日起至2月15日止，於易遊網[email protected]輸入指定文字「旅行在走運勢要有」，不僅可獲得星座大師唐綺陽的運勢解析外，還能參加「澳門雙人機票＋狂電派門票」抽獎活動，更多詳情可至易遊網www.ezTravel.com.tw查詢。

(中時 )