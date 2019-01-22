俄國Tu-22M3戰略轟炸機墜毀在暴風雪中

Tu-22M3逆火式，是俄國戰略轟炸機3傑之一，與Tu-95熊式、Tu-160海盜旗齊名。(圖/圖波列夫設計局)

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中時電子報

今日俄羅斯(RT)報導，一架俄羅斯空軍的Tu-22M3超音速戰略轟炸機在俄羅斯西北部墜毀，據報導，該架轟炸機在突如其來的暴風雪期間試圖降落，結果不幸失敗。機上兩名機組員在喪生，另外兩名受傷。

據俄羅斯國防部的說法，這架轟炸機原本是例行訓練任務，完成之後準備返回駐地，也就是摩曼斯克州的奧列涅戈爾斯克市(Olenegorsk)的空軍基地。然而在降落時，天氣突然轉壞，暴風雪開始肆虐，Tu-22仍然決定冒險降落，他們沒有成功。兩名組員(應該是正副駕駛)當場死亡，另外兩名組員(可能是投彈手與領航官)倖存，緊急送往醫院接受治療。

在敘利亞內戰期間，俄國派出Tu-22M3轟炸IS與叛軍據點。(圖/俄國衛星網)

因暴風雪而影響降落並不常見，但是在北極地區卻不罕見，北極圈的環流與其他地方都不太相同，改變幾乎是瞬間的，很難準確預測。

圖波列夫設計局(Tupolev)的Tu-22M3是前蘇聯時期在20世紀80年代服役的超音速遠程轟炸機，北約將它稱為逆火式(Backfire)，有著獨特的可變翼設計，可以因應飛行速度而改變機翼後掠角。它可攜帶核子空對地飛彈，相當具有震懾力，問世之後一直是北約集團相當忌憚的轟炸機。

奧列涅戈爾斯克市附近的空軍基地由俄羅斯空軍的遠程指揮部操作，是部署Tu-22M3的少數幾個地方之一。

(中時電子報)

文章來源：Supersonic strike bomber Tu-22M3 crash-lands in Russia’s northwest

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