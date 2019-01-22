迎春節連假！大戶屋「開運料理」上桌

大戶屋「炭烤鹽麴松阪豬定食」，每日限量200份，期間限定販售。圖／業者提供

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大戶屋「櫻花蝦飯」選用宜蘭外海捕撈的櫻花蝦。圖／業者提供

農曆春節連假倒數計時，知名日式定食連鎖品牌「大戶屋」22日宣布，即起推出兩款「金豬年」開運限定料理「炭烤鹽麴松阪豬定食」跟「櫻花蝦飯」，選用珍貴特色食材，邀民眾春節連假與親友一起來「好好吃飯」！

據大戶屋介紹，「炭烤鹽麴松阪豬定食」選用的松阪肉，是嚴選國內大廠信功肉品的豬肉，該部為豬頰連接下巴處，每頭豬僅200～300公克，是整頭豬最珍貴的部位，換算成大戶屋的定食份量，一頭豬僅能製作2客，故每日限量200份，採期間限定販售。

大戶屋指出，「松阪豬」這個部位肉質，最適合炭烤享用，經鹽麴醃漬後直火炭烤，油花適中，吃起來爽口彈牙、外酥內軟，為老饕必點菜色。「享聚卡」會員還有95折優惠。

此外，大戶屋原本就有提供白飯以外選擇，如山芋泥飯、五穀飯、小魚飯，此次新增「櫻花蝦飯」，據介紹，是選用宜蘭外海捕撈的櫻花蝦，蝦殼薄透細緻、肉質鮮美，還透著淡淡粉紅色；櫻花蝦又有國寶蝦之稱，鮮美又有豐富營養，加上價值感濃厚，十分適合在春節期間享用。

大戶屋品牌長周繼正說，觀察發現，消費者在春節期間，除年夜飯當天外，出遊外食的比例高，據往年經驗，大年初一就開始有許多顧客訂位，今年適逢春節假期長達9天，大戶屋特別推出應景開運料理，搶攻春節聚餐商機。

(工商 )

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