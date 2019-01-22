台南市勞檢中心調升二級機關　春安聯合檢查開出32萬罰單

勞動部與台南市勞工局今天進行歲末春安聯合檢查，在兩處訪視點發現多項缺失。（台南市勞工局提供）

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台南市都會區北外環道路第三期工程承攬包商被查出多項缺失並勒令停工。（台南市勞工局提供）

勞動部與台南市勞工局今天進行歲末春安聯合檢查，行前台南市副市長許育典宣布南市勞動檢查中心調整為二級機關，提升勞動檢查機構位階，隨後並前往製造業的華新麗華公司及承攬市府外環道路工程的營造承包商進行檢查，訪查兩處均發現缺失，其中市府都會區外環道第3期東、西段施工現場一共發現21項缺失，東段因有17項缺失，當場勒令停工限期改善，還開出一張32萬元罰單，宣示維護工安決心濃厚。

歲末春安聯合檢查由勞動部次長林三貴、台南市副市長許育典、勞工局長王鑫基率隊，並選定職災發生頻率最高的製造業及營造業進行。

勞工局指出，華新麗華鹽水廠是一座電弧爐煉鋼廠，廠內有墜落、感電及中毒等可能危害疑慮，過去2年各發生1件承攬商勞工死亡的重大職災，被列為第3級危險廠場，今天針對高溫環境、酸洗製程、入槽維修及清洗等局限空間作業進行了解，共發現5項缺失。

而營造業部分則選定都會區外環道路第三期工程，該工程是台南市府重要政績，去年3月開工時，行政院長賴清德還南下主持動土典禮，預計2021年完工，但承包的泛亞工程建設有限公司今天卻被查出多項缺失，勒令停工改善，南市勞檢中心也開出升級後首張罰單。

(中時 )

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