天津郵政快遞的新能源汽車突破2千輛

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2019年01月22日 21:23 工商 黃欣

為保護環境並解決快遞運送問題，天津大力推廣新能源和清潔能源車輛、甩掛運輸和多式聯運，截至2018年底，全行業的新能源汽車保有量突破2千輛。

(工商 )