搶春節連假商機！邀房客在5星飯店裡大玩3D互動闖關活動

2019年01月22日 22:03 中時 何書青

新竹豐邑喜來登大飯店為2月1日至2月10日入住的房客，設計的3D互動的闖關活動「尋找喜波波與喜瓜瓜」。（新竹豐邑喜來登大飯店提供）

春節9天連假即將來臨，為搶攻親子出遊商機，新竹豐邑喜來登大飯店為2月1日至2月10日入住的房客，設計3D互動的闖關活動「尋找喜波波與喜瓜瓜」，闖關完成後就能拿禮物，2月5日至2月7日還有各式古早童趣活動和春節晚會等，要讓大小朋友在飯店就能享受有趣好玩的春節假期。

2月1日至2月10日期間，客房入住時能獲得活動闖關小卡及3D眼鏡一套，戴上3D眼鏡在飯店1至5樓尋找指定吉祥物的身影，展開「尋找喜波波與喜瓜瓜」的互動闖關遊戲，正確統計尋獲數量可至五樓健身中心兌換獎品；除了「尋找喜波波與喜瓜瓜」3D互動遊戲外，同時每間客房還有「新春刮刮樂」的刮刮卡，讓入住房客都有機會大試手氣刮好禮，獎項包含「喜波波主題房住宿券」、「豪華雙人房住宿券、「500元餐飲抵用券」及「喜波波折疊購物袋」等多項禮品。

新竹豐邑喜來登大飯店於即日起至2月7日也推出「寒假早鳥住房專案」，可住宿日期為即日起至3月3日（春節期間2月4日除夕至2月8日初四不適用），「高級雙人房」早鳥訂房享有最低32折住宿優惠，搭配2客早餐為4899元；另外還有早鳥優惠29折的「高級家庭房」，附贈4客早餐，每房每晚6299元。

(中時 )