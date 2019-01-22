「七彩雲南‧相約台灣」文化月2／1-18在台舉行

2019年01月22日 22:03 旺報 潘維庭

以「弘揚中華文化、共賀新春佳節」為主題的第二屆「七彩雲南‧相約台灣」文化月系列活動2月1日至18日在台灣舉行。主要活動2月1日至18日在高雄市佛光山佛陀紀念館舉辦，拓展至台北、高雄、澎湖、花蓮、南投等縣市，部分活動將持續至3月10日。

1月22日下午，雲南省台辦、雲南省人民政府新聞辦，在昆明海埂會堂召開記者會，說明「七彩雲南•相約台灣」文化月活動內容，省政府新聞辦專職副主任田虎青主持記者會。

本次活動包含文化交流主題日活動、「妙香秘境—雲南佛教藝術展」、雲南民族文化藝術節、錦繡高原‧淳厚人文」美術書法攝影藝術展、「諸事吉祥‧雲茶聯誼」系列普洱茶文化交流活動、雲南特色美食文化節共六大主題，230場次活動。

主題日活動「孔雀開屏‧諸事吉祥」將在2月14日下午兩點半，於佛光山佛陀紀念館本館二樓大覺堂登場。期間，紅河州、臨滄市、雲南機場集團還將進行專題旅遊推廣，全面介紹紅河州、臨滄市、雲南機場集團豐富多彩的民族文化、自然旅遊資源，豐富獨特的資源優勢和區位優勢，重點推介智慧旅遊和新興旅遊線路產品。

其中，「妙香秘境——雲南佛教藝術展」已於去年12月9日首先在台灣佛光山佛陀紀念館開幕登場並引起極大關注。本次展覽共展出雲南省具有代表性的佛教文物96件（套），分為南詔、藏傳、漢傳、南傳上座部佛教藝術4個單元。展出雲南省代表性佛教文物，如佛像、經卷、法器、唐卡、供器等，此次結合雲南省博物館等7個博物館及文物管理所收藏佛教文物展品，可讓民眾借此了解雲南歷史、雲南佛教藝術、雲南民俗文化等面貌。

另外，2月18日，「十萬青年同飲一杯中華茶」文化交流活動啟動儀式將在台北書院舉行。活動由雲南省台辦、台灣中華青雁和平教育基金會、雲南弘益大學堂、華茶青年會共同發起。

未來的三年時間裡，將與以洪秀柱女士為理事長的中華青雁和平教育基金會密切合作，以健康華茶、靜心華茶、一脈華茶三個主題，多次走進台灣高校，舉辦茶會100場，號召十萬台灣青年參加茶會，學習中華生活美學，牢固中華文化自信。

同時，2月4至14日，在佛光山佛陀紀念館餐飲區，將舉辦雲南特色美食文化節活動。一是舉辦「舌尖上的雲南」飲食文化展，通過實物、影片、圖片等方式展出雲南飲食文化發展、雲南少數民族飲食文化、雲南特色食材及菜品、雲南綠色食品。向台灣民眾展示雲南美食集「色、香、味、形、器」於一體的「舌尖」文化，也會安排知名滇菜廚師以雲南風味菜品（素菜）為基礎，結合台灣當地食材和口味，進行雲南風味菜品的現場烹飪和研發。

此次活動由雲南省台辦、雲南省文化和旅遊廳、雲南省文聯和台灣佛光山財團法人人間文教基金會、台灣佛光山星雲文化教育公益基金會共同主辦，雲南省海峽兩岸交流促進會、紅河州人民政府、臨滄市人民政府、雲南省博物館、雲南省美術家協會、雲南省書法家協會、雲南省攝影家協會、雲南文化藝術職業學院、昆明市民族歌舞劇院、雲南弘益大學堂、雲南省餐飲與美食行業協會、佛光山佛陀紀念館具體承辦。

(旺報 )