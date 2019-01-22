文化部回應 中正紀念堂轉型不能被簡化成「去蔣」

2019年01月22日 21:51 中時 趙靜瑜

針對資深藝人鄭惠中對中正紀念堂轉型的誤解，文化部表示遺憾，文化部已一再表示，中正紀念堂轉型涉及組織轉型、空間轉型，不應簡化為「去蔣化」。

鄭麗君表示，中正紀念堂轉型不應簡化為「去蔣化」，而是「再民主化」，歡迎關注轉型正義議題的朋友參觀歷經兩次政黨輪替籌備、甫於去年成立的國家人權博物館，認識臺灣人權遭受國家暴力傷害的歷史，真誠理解時代的傷痕。這些遭受國家暴力對待的受難者，其實不分族群、不分統獨、不分左右，這段歷史不只是受難者個人的受難歷史，更是生活在這塊土地上的所有人都需共同面對的課題。

文化部自前（106）年起即展開中正紀念堂轉型社會討論工作，包括組成專家諮詢小組、建置轉型資訊平臺網站、舉辦藝術策展，並辦理12場審議式民主願景工作坊，以促進社會對話。中正紀念堂轉型，除了回應轉型正義課題，也在重新發展首都願景，民眾對於轉型方案有任何不同意見，歡迎共同參與、彼此對話，透過民主程序表達主張。

去年底文化部根據願景工作坊等社會討論聚焦之方向，將兩個可選擇的中正紀念堂轉型建議方案以兩案併陳方式簽報行政院，後續將由行政院邀集相關機關研商轉型方案。待行政院初步研商、聚焦組織轉型方向後，文化部將啟動下一階段社會討論。後續組織轉型法案也會循民主程序，由行政院、立法院審議，任何政黨及公民社會都有彼此討論、共同對話的機會。

鄭麗君表示，文化部推動國家人權博物館過程中，深切體認轉型正義並非要去除任何領導人的歷史記憶，而是要誠實面對過去被湮沒、被刻意遺忘的人權受害歷史。因為，唯有誠實還原這段被遺忘的歷史，共同選擇如何面對它，為臺灣社會、為下一代避免再次犯錯，並透過這個過程，向歷史學習，以確認人權是大家應該共同以自由民主守護的基本價值，也才能真正邁向和解。

(中時 )