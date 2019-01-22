鄭麗君遭掌摑 賴清德及多位官員臉書聲援

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中時

文化部長鄭麗君遭掌摑，前行政院長賴清德在臉書發文聲援，唾棄暴力。包括行政院副院長陳其邁、發言人KolasYotaka、內政部長徐國勇等人都在臉書發文，強調立場可以對話、暴力不該容忍。

鄭麗君掌摑事件凸顯蔡政府的轉型正義正逐漸升高族群對立。賴清德在臉書表示，即使面對此突如其來的暴力，鄭麗君仍不改其堅定、理性的本色！讓人既不捨又欽佩！希望台灣社會未來能像鄭麗君的呼籲，珍惜得來不易的民主，冷靜理性對話面對問題，而揚棄任何形式的暴力！

陳其邁在臉書的標題是，「面對暴力無所畏懼」，說鄭麗君被民眾攻擊時，他剛好在行政院主持穩定物價小組會議，得到通知之後，也立刻在會議空檔打電話給麗君，關心她，也聲援她。

陳其邁說，台灣是民主社會，意見或許不同，但絕不應該以暴力相向。一位有堅持、有理念的文化部長遭受暴力對待，我們都應該共同譴責施加暴力的人，這樣才能無所畏懼，才能守護台灣社會的民主與自由。

徐國勇在臉書表示，鄭麗君一直都很認真、努力地推動文化部業務，全力展現台灣自由民主、豐富多元的文化底藴！但這樣的她今天竟然遭到不同立場者攻擊，令人遺憾！在自由民主的台灣，每個人都可以有自己的立場、也有表達不同意見的權利。但絕對不能因立場不同，而對他人使用暴力。

Kolas則說，這一巴掌是打在我們每個人的臉上。讓我們不放棄，繼續為自由民主台灣加油。

(中時 )

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