日俄和約擬加入「安保條款」，顧慮美軍攪局

2019年01月22日 21:52 中時 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

據日本共同社獨家報導，多名日俄外交消息人士22日透露，在日俄和平條約締結談判中，考慮到將日美同盟視為潛在威脅的俄方關切，兩國政府正展開討論擬在和平條約中加入「安全保障條款」。據悉，雙方就明確寫入始終堅持「不採取互相敵對的軍事政策及行動」進行討論。

這是俄羅斯總統普丁所主張的「強化信賴關係」的具體化產物，俄方或有意避免出現日美同盟敵視俄羅斯的情況。另一方面，日本的想法除了消除軍事大國俄羅斯的威脅外，還希望透過打消俄羅斯在安保方面的擔憂，從而促使其歸還北方四島。但據稱，由於這可能會對日美同盟產生制約，謹慎論調也根深蒂固。

日本首相安倍晉三22日下午（日本時間同日夜晚）在莫斯科克里姆林宮與俄羅斯總統普丁舉行會談。雙方就以寫明移交北方四島中齒舞群島和色丹島的1956年《日蘇共同宣言》為基礎締結和平條約展開磋商，力爭取得具體進展。

共同社指出，俄羅斯在和平條約談判中強調「日美安保體制波及俄羅斯的風險」。尤其警惕把北方四島移交給日本之後，美軍或將在此駐紮。有關日本決定引進的美製陸上部署型飛彈攔截系統「陸基神盾系統」，俄方也對其或被納入美國全球飛彈防禦（MD）網表示關切。

透過迄今為止的磋商，日俄對於需要「有關安全保障的全面協議」的共識得到提高。預計雙方將基於對互相構成威脅的政策及敵對行動保持克制的大原則，就美軍駐紮北方四島及部署「陸基神盾系統」等具體關切事項展開討論。

不過，俄方也有懷疑意見認為，「美國不可能會輕易認可日俄的安保協議」。普丁去年12月曾提及沖繩縣（琉球）的美軍基地問題，並質疑日本在日美同盟下能否自主行使主權。

(中時 )