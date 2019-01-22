小樂撩妹招式無極限！拍兩部戲多學這兩招

小樂吳思賢單摁休閒包包店一日店長。（Kipling提供）

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小樂吳思賢單摁休閒包包店一日店長。（Kipling提供）
小樂吳思賢單摁休閒包包店一日店長。（Kipling提供）

吳思賢（小樂）22日出席休閒包包品牌概念店開幕活動，他現場帥氣演繹米奇90周年限量包款系列三連拍，他更在現場幫粉絲戴米妮髮箍，撩粉招式無極限！他表示，以前有女朋友，也曾幫對方吹頭髮，去年接連拍了《姊的時代》、《愛的3.14159》兩部偶像劇，還學會化妝和綁頭髮兩招，他自豪笑說：「多這兩項技能很厲害吧！可惜現在還沒機會展現。」

小樂說，他非常喜愛米奇相關商品，自稱「米奇腦殘粉」，他認為米奇是個很MAN的人物，會喜歡米奇也是希望自己保持童心，能夠樂觀看待事物，隨時保持開心狀態。

被問到新年計畫時，小樂說，會跟家人出國兩三周，會先去杜拜找姊姊，看看姪子，之後再去別的國家度假。他很注重並珍惜跟家人相處時光，一年當中能給自己放個長假，大概就是過年了。之後就要開始專心籌備由他擔任製作人的專輯。

小樂去年也出席王力宏辦的耶誕派對，並在歌王的伴奏下獻唱，他表示，當時真的是差一點軟腳，居然能讓偶像幫忙伴奏，其實自己幾乎年年都有參加，去年是王力宏唱，前年是「JJ」林俊傑唱歌，今年因為王力宏喉嚨痛，加上現場沒有什麼歌手，所以才會輪到自己。

(中時 )

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